ФОТО | Экс-лучший бомбардир „Нымме Калью“, ставший обладателем Суперкубка Бельгии, приехал попрощаться с одноклубниками

„Промис Дэйвид, теперь уже бывший нападающий „Нымме Калью“, недавно перешел в бельгийский клуб высшей лиги „Юнион Сент-Жиллуаз“. Первый трофей уже в руках Тоби, ведь „Унион“ выиграл Суперкубок Бельгии“, — говорится в посте ныммевского клуба.

23-летний футболист, который в текущем сезоне чемпионата Эстонии забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 19 матчах, вместе с форвардом „Флоры“ Марком Андерсом Лепиком все еще возглавляет список лучших бомбардиров Премиум-лиги.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.