ФОТО | Экс-лучший бомбардир „Нымме Калью“, ставший обладателем Суперкубка Бельгии, приехал попрощаться с одноклубниками
Промис Дэйвид, новый нападающий „Юниона Сент-Жиллуаза“, выигравший в субботу Суперкубок Бельгии, посетил стадион Хийу, чтобы попрощаться со своим бывшими одноклубниками „Нымме Калью“.
„Промис Дэйвид, теперь уже бывший нападающий „Нымме Калью“, недавно перешел в бельгийский клуб высшей лиги „Юнион Сент-Жиллуаз“. Первый трофей уже в руках Тоби, ведь „Унион“ выиграл Суперкубок Бельгии“, — говорится в посте ныммевского клуба.
23-летний футболист, который в текущем сезоне чемпионата Эстонии забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 19 матчах, вместе с форвардом „Флоры“ Марком Андерсом Лепиком все еще возглавляет список лучших бомбардиров Премиум-лиги.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.