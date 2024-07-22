В Грузии вызывают на допросы добровольцев, воевавших в Украине против России
BBC News Русская служба передает, что служба госбезопасности Грузии вызывает на допросы воевавших в Украине против России грузинских бойцов.
В СГБ сообщили Би-би-си, что следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — 18-323 (подготовка терроризма) и 315 (заговор в целях насильственного изменения конституционного строя).
Раскрывать дальнейшие подробности в ведомстве отказались, ссылаясь на гриф секретности. Здесь не уточняют, сколько людей было вызвано на допрос в рамках следствия, но, согласно ведомству, их вызывают на допросы в качестве свидетелей.
Между тем, по данным телекомпании „Формула“, за последнюю неделю на допросы были вызваны до десяти воевавших в Украине граждан Грузии. Большинство отказываться давать показания в СГБ, выражая недоверие ведомству и предпочитая допросы в суде в присутствии судьи-магистрата.
Один из немногих, кто пришел 22 июня в СГБ после вызова на допрос — Константин Джгамая, но и он после полученных в ведомстве разъяснений предпочел допрос в присутствии судьи. Показания в присутствии судьи уже дал Лаша Чигладзе.
„Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с госпереворотом, и в связи с этим ко мне есть какие-то вопросы“, — сказал он телекомпании „Мтавари“ после допроса.
Как те, кого вызывают на допрос, так и их адвокаты считают причиной вызовов на допрос участие грузинских бойцов в войне против России в Украине. Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим, отметив, что Чигладзе был награжден в Украине.
„Это абсурдное дело, у него нет никакой связи с законом, и Лаша вызван сегодня, потому что боролся в Украине против России“, — сказал адвокат, отметив, что СГБ наложил гриф секретности на это дело для того, чтобы адвокаты не могли публично говорить о его абсурдности.
В том, что следствие связано с войной в Украине, уверены и воюющие сегодня там бойцы, отмечает Би-би-си. Командир „Грузинского национального легиона“ Мамука Мамулашвили, комментируя вызовы на допрос воевавших в Украине телеканалу „Пирвели“, назвал их заказом Кремля.
„Грузинские власти в этом случае только исполнители. Когда Россия начала возбуждать уголовные дела против наших бойцов, это было намеком для нас, что правительство Грузии потенциально также может начать расследование“, — сказал Мамулашвили.
В России „Грузинский национальный легион“ внесен в список „террористических организаций“. Ранее десятки бойцов легиона были заочно привлечены к уголовной ответственности российским Следственным комитетом.
СГБ Грузии, в свою очередь, в сентябре прошлого года называло Мамулашвили в числе лиц, которые якобы планировали устроить беспорядки для свержения власти в Грузии.
В ведомстве говорили, что к реализации плана будет подключена большая группа воюющих в Украине бойцов грузинского происхождения, и следствие ведется по двум статьям — подготовка террористического акта и заговор с целью насильственного свержения государственной власти.
Упомянутые в качестве авторов заговора лица называли заявления СГБ „полным бредом“ и „абсурдом“. Связаны ли нынешние допросы с начатым в прошлом году расследованием, остается неясным.
После полномасштабного российского вторжения в Украину сотни добровольцев из пережившей в 2008 году войну с Россией Грузии присоединились к ВСУ. Многие из них — участники российско-грузинской войны 2008 года.
С февраля 2022 года в Украине погибли уже более 60 воевавших против России грузинских бойцов.
Грузинские власти не раз заявляли, что оказывают политическую и гуманитарную поддержку и солидарны с Украиной, но при этом обвиняли Киев, грузинскую оппозицию и „глобальную партию войны“, не уточняя, кого именно имеют в виду, в попытках открыть в Грузии второй фронт против России.