В Грузии вызывают на допросы добровольцев, воевавших в Украине против России

В СГБ сообщили Би-би-си, что следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — 18-323 (подготовка терроризма) и 315 (заговор в целях насильственного изменения конституционного строя).

Раскрывать дальнейшие подробности в ведомстве отказались, ссылаясь на гриф секретности. Здесь не уточняют, сколько людей было вызвано на допрос в рамках следствия, но, согласно ведомству, их вызывают на допросы в качестве свидетелей.

Между тем, по данным телекомпании „Формула“, за последнюю неделю на допросы были вызваны до десяти воевавших в Украине граждан Грузии. Большинство отказываться давать показания в СГБ, выражая недоверие ведомству и предпочитая допросы в суде в присутствии судьи-магистрата.

Один из немногих, кто пришел 22 июня в СГБ после вызова на допрос — Константин Джгамая, но и он после полученных в ведомстве разъяснений предпочел допрос в присутствии судьи. Показания в присутствии судьи уже дал Лаша Чигладзе.

„Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с госпереворотом, и в связи с этим ко мне есть какие-то вопросы“, — сказал он телекомпании „Мтавари“ после допроса.

Как те, кого вызывают на допрос, так и их адвокаты считают причиной вызовов на допрос участие грузинских бойцов в войне против России в Украине. Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим, отметив, что Чигладзе был награжден в Украине.

„Это абсурдное дело, у него нет никакой связи с законом, и Лаша вызван сегодня, потому что боролся в Украине против России“, — сказал адвокат, отметив, что СГБ наложил гриф секретности на это дело для того, чтобы адвокаты не могли публично говорить о его абсурдности.

В том, что следствие связано с войной в Украине, уверены и воюющие сегодня там бойцы, отмечает Би-би-си. Командир „Грузинского национального легиона“ Мамука Мамулашвили, комментируя вызовы на допрос воевавших в Украине телеканалу „Пирвели“, назвал их заказом Кремля.