Выжил только один. Почему в Тарту у торгового центра Kvartal вылупились не все утята?

Этим летом дикая утка решила высидеть птенцов в самом центре города Тарту в вазоне, стоящем перед торговым центром Kvartal. Поначалу проходившие мимо люди не замечали птицу, устроившуюся среди анютиных глазок. Но со временем цветы поредели и на утку, несмотря на ее скромное оперение, все чаще стали обращать внимание люди, порой оно становилось слишком назойливым.

Утка высиживала птенцов, но к сожалению. первая кладка оказалась неудачной, кто-то забрал все яйца. Уточка не покинула гнездо, через несколько недель в вазоне появилась вторая кладка. К этому времени цветов в уличной вазе почти не осталось, и утка стала своего рода городской достопримечательностью, в социальных сетях чуть ли не ежедневно выкладывали фото сидящей в гнезде утки.

15 июля Эстонское общество защиты диких животных сообщило о первом вылупившемся утенке. Волонтер организации побывал на месте и увидел вторго утенк, но остальныке яйца оставались целыми. Поздно вечером утка продолжала сидеть в гнезде. А на следующее утром зашщитники животных узнали, что утка повела к реке Эмайыги только одного утенка. И все участники движения устали им дорогу, утка и утенок без проблем перешли проезжую часть!

Позднее волонтер обнаружил в покинутом гнезде шесть яиц и погибшего птенца. Класть в инкубатор оставленные яйца уже не было смысла, так как это можно делать при соблюдении определенных условий.

Почему из восьми отложенных уткой яиц вылупились всего два утенка, но жизнеспособным оказался только один? Скорее всего, это связано с местом, которое утка выбрала для гнезда. Волонтеры, которые время от времени наведывались к торговому центру, чтобы оценить состояние утки, видели, что люди подчас вели себя слишком навязчиво, подходили слишком близко и даже пытались трогать птицу.

Любое живое существо будет испытывать стресс, если круглые сутки мимо проносится транспорт. Судя по фотографиям появлявшимся в социальных сетях, сначала утка была почти незаметна среди цветов, но со временем она оказалась, по сути, под чистым небом.