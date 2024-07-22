НАТО держит более 500 000 военных в повышенной готовности

Полномасштабное нападение России на Украину в 2022 году, последовавшее за незаконной аннексией Крыма в 2014 году, неизбежно заставило НАТО переосмыслить свою готовность к войне и укрепить оборону. „С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию нашей коллективной обороны за поколение“, - заявила пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла в интервью медиакомпании CNN в воскресенье, 21 июля. „Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 000 военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности“, - подчеркнула она

Основным вопросом, по ее мнению, является готовность союзников к затяжной войне, такой как в Украине. Речь идет о промышленном потенциале, расходах на оборону и реакции общества. К последнему относится вопрос о призыве в армию. Решение о том, как набирать и обучать военнослужащих, принимают отдельные страны, сказала Дахлалла. „Около трети членов НАТО имеют ту или иную форму обязательной военной службы. Некоторые союзники рассматривают возможность введения воинской обязанности. Однако мы как альянс не предписываем обязательную военную службу“, - указала она. По словам пресс-секретаря НАТО, главное, чтобы союзники продолжали иметь боеспособные вооруженные силы для защиты своей территории и населения.

„Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется изменить способ мобилизации на войну, изменить способ производства военной техники, набора и обучения персонала“, - указал в интервью CNN полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон, руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики. „Это трагическая правда, что мы ...в 2024 году решаем вопросы о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы бросить их в мясорубку потенциальной войны, но именно сюда нас завела Россия“, - добавил он.