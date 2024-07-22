Алкоголь не будет запрещен в олимпийской деревне Парижа-2024

Об этом сообщила журналистам глава австралийской делегации на Олимпиаде Анна Мирс.

„Алкоголь в деревне не запрещен, но вечеринки предпочтительнее проводить на свежем воздухе.

Спортсмены должны уважительно относиться не только к представителям своего вида спорта, но и ко всей олимпийской сборной.

В Париж приедет огромное количество родственников и друзей наших спортсменов, очевидно, они очень взволнованы тем фактом, что смогут отпраздновать успех вместе.

Но они должны помнить о своих товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню“, – сказала Мирс.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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