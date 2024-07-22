ВИДЕО | Ирландский гимнаст протестировал кровать в олимпийской деревне Парижа-2024. „Антисекс-кровати – это фейк“

Рис Маккленахан опубликовал в Instagram видео, на котором он прыгает на кровати в олимпийской деревне. Спортсмен делал то же самое на Играх в Токио.

В результате спальное место выдержало испытание. Это заставило Маккленахана развеять миф об антисекс-кроватях на Олимпийских играх.

„Я на Олимпийских играх в Париже, тут снова стоят картонные „антисекс-кровати“. Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали испытание. Сейчас они тоже прошли тест. Это фейк“, – сказал Маккленахан.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Организаторы разыграют 329 комплектов наград в 32-х видах спорта.

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