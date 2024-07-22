Новости Эстонии
22.07.2024, 16:11

Пропавший в Таллинне 15-летний парень найден

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Утром в понедельник полиция попросила помощи в поисках 15-летнего подростка, пропавшего в Таллинне.

Сообщалось, что он покинул учебное заведение в Кастре 20 июля и до сих пор не вернулся. Отмечалось, что мальчик может находиться в Тарту, Валга или Таллинне.

Полиция просила всех, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

Во второй половине дня поступило сообщение, что подросток найден и с ним все в порядке.

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