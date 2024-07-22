ФОТО | Цахкна: в новой коалиции на партию Eesti 200 ляжет еще большая ответственность

Партия Eesti 200, как сказал ее председатель Маргус Цахкна, создавалась для того, чтобы раскрыть стратегические проблемы Эстонии и предложить долгосрочные решения, и это учитывалось и в ходе коалиционных переговоров. „В центре внимания Eesti 200 в коалиционном договоре - выведение конкурентоспособности экономики на новый уровень, развитие персонализированного государства и цифровых услуг, а также сокращение чрезмерного регулирования. Мы увеличим инвестиции в государственную оборону и безопасность, продолжим реформу образования. Это лишь некоторые из амбициозных целей коалиционного договора, но прежде всего нам необходимо взять под контроль государственные расходы и добиться того, чтобы государственные финансы обеспечивали устойчивое развитие страны“, - сказал Цахкна. По словам Цахкна, в новой коалиции на Eesti 200 ляжет еще больша, чем ранее, ответственность. „Eesti 200 продолжает занимать посты спикера Рийгикогу, министра иностранных дел и министра образования и науки. В новом правительстве мы также получили портфель министра юстиции и цифровых технологий. Партия связывает с этим министерским постом несколько приоритетов, начиная с развития первого в мире персонализированного государства и заканчивая наведением порядка в государственном устройстве“ - сказал Цахкна. В новое правительство Eesti 200 представят министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.