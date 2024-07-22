Внедорожник с 17-летней девушкой за рулем перевернулся на крышу, пострадали девять человек: что еще случилось на дорогах Эстонии?

В 00.01 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Лаэва, 1. 37-летняя женщина потеряла контроль над управлением самокатом фирмы Tuul и упала. Женщину доставили в больницу.

В 01.38 произошло дорожное происшествие в Таллинне, у дома по улице Теллискиви, 15 упала ехавшая на самокате фирмы Tuul 27-летняя женщина, ее доставили в больницу.

В 11.27 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в городе Кохтла-Ярве. У дома по улице Кеск, 2 упал ехавший на велосипеде 37-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13.19 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Вахи, 46. Ехавшая на велосипеде 30-летняя женщина при повороте врезалась в другой велосипед и упала. Велосипедистку доставили в больницу.

В 13.56 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в поселке Тойла у дома по улице Садама теэ, 1. Ехавший на велосипеде 19-летний мужчина потерял контроль над управлением и упал. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте.

В 14.29 произошло дорожное происшествие в Хаапсалу в месте пересечения улицы Казе с Таллиннским шоссе. 53-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля BMW X1 Xdrive, сбил 51-летнего велосипедиста, ехавшего по главной дороге. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16.50 произошло дорожное происшествие в Йыгевамаа в волости Пылтсамаа на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. 42-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Volkswagen Touran, не уступил дорогу следовавшему по главной дороге легковому автомобилю Škoda Kamiq, которым управляла 57-летняя женщина. Водителей обоих транспортных средств доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 16.55 произошло дорожное происшествие в Пылвамаа в волости Канепи в деревне Кроотусе. На 8-м километре шоссе Карилатси-Хейсри 31-летний мужчина потерял в пологом левом повороте управление над мотоциклом Kawasaki Z750 и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.