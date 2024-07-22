Словенский велогонщик стал трехкратным победителем веломногодневки „Тур де Франс“

В воскресенье словенец (UAE Team Emirates) выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом (21-й этап), преодолев 33,7 км за 45 минут 24 секунды.

Погачар доминировал на протяжении всего „Тур де Франс“, выиграв 6 этапов. Словенец победил в общем зачете веломногодневки „Тур де Франс“ в третий раз в своей карьере (2020, 2021, 2024). Ранее Тадей Погачар дважды занимал вторые места (2022, 2023), пропустив вперед Вингегора.

Общий зачёт после 21-го этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 83.38,56.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 6,17.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 9,18.

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 19,03.

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 20,06.

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