21.07.2024, 21:30
ФОТО | В результате серьезного ДТП пострадали два человека
В воскресенье в 16:50 на 120-м километре шоссе Таллинн-Тарту, в волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Столкнулись Volkswagen и Škoda. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.
По предварительным данным, „Шкода“ повернула перед автомобилем „Фольксваген“, ехавшим по главной дороге, и произошло столкновение. „Фольксваген“ съехал в поле, второй автомобиль остался на обочине. В машинах находились только водители, их доставили в больницу.
Движение транспорта на месте происшествия было затруднено более часа.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.