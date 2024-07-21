ФОТО | В результате серьезного ДТП пострадали два человека

Столкнулись Volkswagen и Škoda. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, „Шкода“ повернула перед автомобилем „Фольксваген“, ехавшим по главной дороге, и произошло столкновение. „Фольксваген“ съехал в поле, второй автомобиль остался на обочине. В машинах находились только водители, их доставили в больницу.

Движение транспорта на месте происшествия было затруднено более часа.

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