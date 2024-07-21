Байден объявил, что выходит из президентской гонки

„Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока“, — заявил 81-летний Байден в обращении к американцам.