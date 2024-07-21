В Финляндии продолжают распродавать на аукционе велосипеды мигрантов

Аукцион прошел в субботу, 20 июля, в Салла. Всего на аукционе предлагали 190 велосипедов и один самокат. В самое оживленное время в аукционе приняли участие около двухсот человек.

Некоторые велосипеды можно было купить за один евро, большинство стоили 30–60 евро, а самый дорогой - 220 евро.

Ранее, в мае, Финляндия уже устраивала такой аукцион в Ваалимаа. Тогда выставлялись сто велосипедов. Цены на них были примерно 70–100 евро. Выручку передали государству.

Напомним, что осенью прошлого года таможня конфисковала сотни велосипедов у просителей убежища без надлежащих документов, которые пересекли границу с Россией. По закону, велосипеды, ввозимые в Финляндию из стран, не входящих в ЕС, должны быть либо растаможены, либо оставлены государству. Просители убежища приезжали на велосипедах, потому что по старому договору границу можно было пересекать только на транспортном средстве. Однако уже тогда Финляндия запретила пересекать границу на велосипедах.

Пограничная служба ранее выставляла на аукцион велосипеды просителей убежища во время кризиса беженцев в 2016 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.