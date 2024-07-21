Внимание: Балтийский вокзал откроет привычное движение поездов с понедельника, но расписание изменится

С расписанием, действующим с 22 июля, можно ознакомиться здесь. Подробную информацию о строительстве виадука на Палдиском шоссе можно найти здесь.

Напомним, что с 15 по 21 июля вокзал был закрыт в связи со строительством виадука на Палдиском шоссе, и поезда делали временные остановки в столице на станциях Лиллекюла, Китсекюла и Таллинн-Вяйке.

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