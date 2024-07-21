„Меня называют „угрозой демократии“. Я получил пулю за демократию“. Трамп выступил на первом митинге после покушения

Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в городе Гранд-Рапидс, Мичиган. Вместе с ним на митинг пришел сенатор Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом.

„Это [покушение] было ровно неделю назад, с точностью до часа, с точностью до минуты. Я стою перед вами только по милости всемогущего Бога. Я не должен быть здесь сейчас“, — заявил Трамп на митинге.

Обращаясь к своим сторонникам, Трамп сказал, что „обязан иммиграции своей жизнью“. Ранее он говорил, что в момент покушения он едва увернулся от пули, потому что повернул голову, чтобы посмотреть на график о миграции.

В ходе выступления Дональд Трамп ответил критикам, которые называют его угрозой демократии из-за того, что он пообещал провести массовые депортации и пригрозил расправой своим политическим оппонентам. „Они продолжают говорить: „Он угроза демократии“. На прошлой неделе я получил пулю за демократию“, — сказал Трамп под бурные аплодисменты.

Как отмечает Associated Press, перед выступлением Трампа в городе Гранд-Рапидс усилили охрану. Многие улицы перекрыли, полицейские стояли почти в каждом квартале или патрулировали на лошадях и велосипедах, а над городом летали беспилотники. При входе на арену, где проходил митинг, стоял металлодетектор. При этом внутри меры безопасности, по оценке агентства, были сравнимы с предыдущими митингами.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в городе Батлер в Пенсильвании. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. При покушении погиб один из участников митинга, двое получили ранения. 20-летний Томас Мэттью Крукс, стрелявший на митинге в Дональда Трампа, был убит снайпером Секретной службы США.

По данным газеты The Washington Post, до покушения Секретная служба, охраняющая первых лиц государства, два года отклоняла запросы на усиление охраны Дональда Трампа. Глава Секретной службы США Кимберли Читл ранее заявила, что несет ответственность за то, что на Трампа совершили покушение.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.