С завтрашнего дня время поездов в пути из Таллинна до Нарвы сократится почти на полчаса!

„Начиная с понедельника пассажиры поездов на многих линиях будут добираться до места назначения быстрее, чем раньше. В зависимости от отправления, время в пути на линии Таллинн-Нарва сократится на 25 минут, Таллинн-Тарту - на 15 минут, Таллинн-Раквере - на 7 минут, Тарту-Валга - на 5 минут и Тарту-Йыгева - на 3 минуты“, - сообщил пресс-представитель Elron Кристо Мяэ.

Из информации на сайте Elron следует, что время в пути экспрессов между Таллинном и Тарту с завтрашнего дня составит в среднем 2 часа 10 минут. Расстояние между Таллинном и Нарвой экспресс преодолеет за 2 часа 8 минут.

„С новым расписанием время прибытия и отправления многих поездов изменится, пожалуйста, обязательно проверьте его перед поездкой“, предупреждает Elron.

Помимо новых изменений в расписании, начиная с 22 июля , Балтийский вокзал , который в этом году был закрыт для пассажирского движения из-за строительных работ на пешеходном туннеле, снова будет доступен для поездов.

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