Эксперт: до осени электричество не подешевеет

„Разница в цене с Финляндией уменьшится, когда в странах Балтии начнут работать теплоэлектроцентрали, и особенно весной, в период полноводия на реке Даугава“, - сказал Алликсон.

По его словам, закрытие электростанции Аувере на плановый ремонт на полтора месяца и даже продолжающийся ремонт эстонско-финского энергокабеля Estlink 2 оказывают очень ограниченное влияние на тарифы в эстонской ценовой зоне.

Алликсон указал на то, что летняя разница в ценах на электричество между Эстонией и Финляндией - обычное явление.

„В прошлом году с мая по сентябрь (когда Estlink 2 работал - ред.) разница была от 30 до 80 евро за мегаватт-час. В этом году она пока остается на несколько более высоком уровне - от 40 до 85 евро за мегаватт-час“, - сказал эксперт. Это означает, что поломка энергокабеля добавила к цене не более 10 евро за мегаватт-час, или 1 цента за киловатт-час.

По оценке Алликсона, до конца лета цены будут держаться на уровне около 100 евро за мегаватт-час.