Эксперт: до осени электричество не подешевеет
По мнению Марко Алликсона из Baltic Energy Partners, ситуация с доступностью электроэнергии в странах Балтии до конца лета не изменится, поэтому цены на нее будут оставаться относительно высокими еще несколько недель, в разы превышая тарифы в финской ценовой зоне, пишет rus.err.ee.
„Разница в цене с Финляндией уменьшится, когда в странах Балтии начнут работать теплоэлектроцентрали, и особенно весной, в период полноводия на реке Даугава“, - сказал Алликсон.
По его словам, закрытие электростанции Аувере на плановый ремонт на полтора месяца и даже продолжающийся ремонт эстонско-финского энергокабеля Estlink 2 оказывают очень ограниченное влияние на тарифы в эстонской ценовой зоне.
Алликсон указал на то, что летняя разница в ценах на электричество между Эстонией и Финляндией - обычное явление.
„В прошлом году с мая по сентябрь (когда Estlink 2 работал - ред.) разница была от 30 до 80 евро за мегаватт-час. В этом году она пока остается на несколько более высоком уровне - от 40 до 85 евро за мегаватт-час“, - сказал эксперт. Это означает, что поломка энергокабеля добавила к цене не более 10 евро за мегаватт-час, или 1 цента за киловатт-час.
По оценке Алликсона, до конца лета цены будут держаться на уровне около 100 евро за мегаватт-час.