Легко ли попасть в туалет на нарвском променаде?
Читатели „Нарвской Газеты“ часто спрашивают, как часто Нарвская мэрия проверяет исправность работы туалета на речном променаде? По словам пожилой нарвитянки Елены, для нее прогулки по променаду иногда омрачаются тем, что в этот платный туалет невозможно попасть. „Знаю, что многие сочтут это мелочью, но для пожилых людей и семей с детьми доступность общественных туалетов — вопрос очень важный и актуальный“, — подчеркивает Елена.
Как пояснила „НГ“ руководитель отдела имущества департамента городского хозяйства Елена Скулачева, у города есть подрядная организация, которая занимается содержанием и обслуживанием городских зданий и сооружений, в том числе и данного туалета.“Согласно заключенному с фирмой договору, она производит обслуживание этого туалета ежедневно, в том числе и проверку того, хорошо ли открывается и закрывается его дверь. В течение последних шести месяцев нам не поступало ни одной жалобы на то, что был сломан замок на двери. Возможно, это был единичный случай и человек просто опустил в монетоприемник не ту монету и не справился с открыванием двери“, — прокомментировала Скулачева.
Она добавила, что в случае проблем с этим туалетом или другими объектами городского имущества, можно обращаться непосредственно в департамент городского хозяйства tel 3599155, linnamajandus@narva.ee.
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