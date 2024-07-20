Легко ли попасть в туалет на нарвском променаде?

Как пояснила „НГ“ руководитель отдела имущества департамента городского хозяйства Елена Скулачева, у города есть подрядная организация, которая занимается содержанием и обслуживанием городских зданий и сооружений, в том числе и данного туалета.“Согласно заключенному с фирмой договору, она производит обслуживание этого туалета ежедневно, в том числе и проверку того, хорошо ли открывается и закрывается его дверь. В течение последних шести месяцев нам не поступало ни одной жалобы на то, что был сломан замок на двери. Возможно, это был единичный случай и человек просто опустил в монетоприемник не ту монету и не справился с открыванием двери“, — прокомментировала Скулачева.