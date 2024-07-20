Михал о повышении налогов: если ничего не делать, это будет еще хуже для экономики(2)
Кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ) заявил в интервью ERR, что повышение налога с оборота, подоходного налога и акцизов необходимо для улучшения состояния государственных финансов и финансирования гособороны. По его словам, без таких мер удар по экономике был бы еще более сильным.
„И то, и другое необходимо для того, чтобы доходы и расходы были близки друг к другу, потому что в реальности бюджет все равно будет в минусе, но в допустимых пределах. Ситуация, когда у нас был бы минус в несколько миллиардов и мы постоянно предлагали бы новые решения в виде налогов каждый месяц, каждый квартал, вероятно, еще хуже сказалась на экономике и чувстве уверенности. Судя по различным экономическим индексам, неопределенность, непредсказуемость уже являются очень большим фактором в [эстонской] экономике. Поэтому мы должны попросить хозяйственный сектор и людей в целом отнестись с пониманием. Эти решения принимаются на три года вперед“, — сказал Кристен Михал в интервью.
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