Михал о повышении налогов: если ничего не делать, это будет еще хуже для экономики

„И то, и другое необходимо для того, чтобы доходы и расходы были близки друг к другу, потому что в реальности бюджет все равно будет в минусе, но в допустимых пределах. Ситуация, когда у нас был бы минус в несколько миллиардов и мы постоянно предлагали бы новые решения в виде налогов каждый месяц, каждый квартал, вероятно, еще хуже сказалась на экономике и чувстве уверенности. Судя по различным экономическим индексам, неопределенность, непредсказуемость уже являются очень большим фактором в [эстонской] экономике. Поэтому мы должны попросить хозяйственный сектор и людей в целом отнестись с пониманием. Эти решения принимаются на три года вперед“, — сказал Кристен Михал в интервью.