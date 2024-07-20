Байден отказывается снимать свою кандидатуру с выборов президента США

Президент США Джо Байден пообещал в пятницу, 19 июля, что возобновит свою кампанию по переизбранию на следующей неделе. В связи с заражением коронавирусом Байден остается в своем доме в Делавэре и отменил ряд мероприятий. Заявление о том, что он продолжает участие в президентской гонке, действующий глава Белого дома сделал на фоне призывов все большего числа его коллег-демократов в Конгрессе выйти из предвыборной борьбы после провальных июньских дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.

„Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы разоблачить угрозы, которые несет программа Дональда Трампа, и одновременно показать свою работу и то видение, которое у меня есть для Америки“, - сказал Байден.

Врач Байдена говорит о значительных улучшениях симптомов коронавируса

81-летний Байден сдал положительный тест на COVID-19 во время поездки в Лас-Вегас в начале недели. Белый дом сообщил о „легких симптомах“ и „общем недомогании“. После теста Байден вернулся в Делавэр для прохождения лечения.

Врач Белого дома Кевин О’Коннор заявил в пятницу, что у президента все еще есть сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы улучшились. Он сказал, что другие жизненно важные показатели Байдена, такие как пульс, артериальное давление и температура, в норме и что он хорошо переносит лечение.

Давление на Байдена растет. Обама и Пелоси обеспокоены

По данным источников и сообщений СМИ, на которые ссылается Reuters, на данный момент 32 из 264 членов Демократической партии в Конгрессе открыто призвали Байдена прекратить свою кампанию, в то время как другие высокопоставленные лидеры демократов говорят об этом непублично. Давление на Байдена резко возросло за последние 48 часов после сообщений о том, что бывший президент США Барак Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеры партии в Конгрессе непублично выражали обеспокоенность исходом кампании Байдена.