В ночь на 19 июля российские средства ПВО уничтожили над несколькими регионами 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. 11 дронов были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и еще пять — над аннексированным Крымом и Черным морем. В Курске два человека получили ранения и ожоги в результате падения обломков беспилотника.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью „Би-би-си“ заявил, что альянс и Европа должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется на десять лет или может продлиться даже дольше. „Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается“, — сказал он.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут 19 июля телефонный разговор, утверждают источники CNN. Это будет их первый разговор с тех пор, как Трамп покинул должность президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не может сбивать российские ракеты над Украиной. Так он отреагировал на призыв Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. „Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США тоже очень четко высказываются по этому поводу“, — сказал канцлер ФРГ.

Оперативная группировка войск ВСУ „Хортица“ утверждает, что украинские военные в Донецкой области сбили российский самолет Су-25. В сообщении говорится, что самолет сбили на покровском направлении, когда он пытался обстреливать подразделения украинской армии.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украине удалось вернуть с оккупированных территорий еще 12 детей. „Дети вместе со своими родными проживали на временно оккупированной территории — в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который творит оккупационная „власть““, — сообщил омбудсмен.

Минобороны России сообщило, что российские войска захватили населенный пункт Юрьевка в Донецкой области. Это село находится к югу от Нью-Йорка на торецком направлении, где идет наступление армии РФ, отмечает „Страна.ua“.

Великобритания и Украина подписали соглашение о кредитной поддержке в развитии украинских оборонных возможностей. В офисе президента Украины заявили, что соглашение позволит начать украинско-британские проекты. Среди них — поставка и налаживание ремонта и частичного производства систем ПВО, бронетехники, боеприпасов.

Возвращение с фронта участников войны с Украиной станет „главным фактором политических и социальных рисков“ во время нового срока Владимира Путина, считают в Кремле. Об этом глава политического блока администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на совещании с профильными вице-губернаторами российских регионов, отвечающими за политические вопросы на своей территории. Два участника совещания, а также собеседник, близкий к Кремлю, рассказали, что на встрече Кириенко подчеркнул: участники войны „плохо адаптируются“ к мирной жизни после возвращения с фронта.