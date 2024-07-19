Военный дневник
19.07.2024, 21:24

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (877-й день) | Генсек НАТО: Европа должна быть готова к тому, что война в Украине затянется на десять лет и дольше

 
Чугуев (Харьковская область) после обстрела 19.07.2024
Чугуев (Харьковская область) после обстрела 19.07.2024
ФОТО: телеграм-канал Олега Синегубова

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

  • В ночь на 19 июля российские средства ПВО уничтожили над несколькими регионами 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. 11 дронов были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и еще пять — над аннексированным Крымом и Черным морем. В Курске два человека получили ранения и ожоги в результате падения обломков беспилотника.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью „Би-би-си“ заявил, что альянс и Европа должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется на десять лет или может продлиться даже дольше. „Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается“, — сказал он.

  • Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут 19 июля телефонный разговор, утверждают источники CNN. Это будет их первый разговор с тех пор, как Трамп покинул должность президента США.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не может сбивать российские ракеты над Украиной. Так он отреагировал на призыв Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. „Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США тоже очень четко высказываются по этому поводу“, — сказал канцлер ФРГ.

  • Оперативная группировка войск ВСУ „Хортица“ утверждает, что украинские военные в Донецкой области сбили российский самолет Су-25. В сообщении говорится, что самолет сбили на покровском направлении, когда он пытался обстреливать подразделения украинской армии.

  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украине удалось вернуть с оккупированных территорий еще 12 детей. „Дети вместе со своими родными проживали на временно оккупированной территории — в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который творит оккупационная „власть““, — сообщил омбудсмен.

  • Минобороны России сообщило, что российские войска захватили населенный пункт Юрьевка в Донецкой области. Это село находится к югу от Нью-Йорка на торецком направлении, где идет наступление армии РФ, отмечает „Страна.ua“.

  • Великобритания и Украина подписали соглашение о кредитной поддержке в развитии украинских оборонных возможностей. В офисе президента Украины заявили, что соглашение позволит начать украинско-британские проекты. Среди них — поставка и налаживание ремонта и частичного производства систем ПВО, бронетехники, боеприпасов.

  • Возвращение с фронта участников войны с Украиной станет „главным фактором политических и социальных рисков“ во время нового срока Владимира Путина, считают в Кремле. Об этом глава политического блока администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на совещании с профильными вице-губернаторами российских регионов, отвечающими за политические вопросы на своей территории.

    Два участника совещания, а также собеседник, близкий к Кремлю, рассказали, что на встрече Кириенко подчеркнул: участники войны „плохо адаптируются“ к мирной жизни после возвращения с фронта.

  • Российские войска продолжают наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции к северу от Бахмута, в Торецкой агломерации между Горловкой и Бахмутом, к западу от Авдеевки, в Красногоровке и под Угледаром и Великой Новоселкой. Не все эти потери одинаково опасны, однако неспособность остановить российское наступление на широком фронте от Красногоровки на юге до Торецка на севере может дорого обойтись украинской армии в конце лета и начале осени.

  • Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью 19 июля российские войска нанесли удары по жилой застройке в центре города Чугуева. Под огонь попали жилые дома, объекты торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. По последним данным, ранены девять местных жителей, в том числе 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями. Угрозы их жизни нет, состояние раненых оценивается как среднее и легкое.

  • Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти 16-летнего подростка, который 11 июля был ранен в результате атаки украинского беспилотника на детскую площадку в городе Шебекино. „На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. Подросток получил очень серьёзные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови. После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. <…> К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось“, — сообщил Гладков. 11 июля губернатор заявил, что в Шебекино беспилотник сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома. На площадке находились пятеро детей, они получили различные ранения.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, где встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Зеленский стал первым иностранным гостем нового британского премьера.

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