Даже сейчас НСО в Эстонии выше, чем во многих странах ЕС. В наступающем году будет еще хуже

В то время как НСО в Венгрии составляет целых 27 процентов, в Люксембурге - 17 процентов. Это две крайности в Европейском Союзе. В Эстонии 22 процента уже являются одними из самых высоких, но в нашем случае в следующем году налог вырастет еще на два процента, пишет Delfi Ärileht.