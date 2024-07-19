19.07.2024, 20:22
Даже сейчас НСО в Эстонии выше, чем во многих странах ЕС. В наступающем году будет еще хуже(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В то время как НСО в Венгрии составляет целых 27 процентов, в Люксембурге - 17 процентов. Это две крайности в Европейском Союзе. В Эстонии 22 процента уже являются одними из самых высоких, но в нашем случае в следующем году налог вырастет еще на два процента, пишет Delfi Ärileht.
27 % Венгрии являются исключительными. Далее следуют Хорватия и Дания, где соответствующий показатель составляет 25 %. В Финляндии и Греции НСО составляет 24 %. В Ирландии, Польше и Португалии этот процент ниже. Как и в Эстонии, в Словении и Италии НСО 22 %. В Латвии и Литве этот налог составляет 21 %.
Уже заказано?