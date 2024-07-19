Экономика
19.07.2024, 20:22

Даже сейчас НСО в Эстонии выше, чем во многих странах ЕС. В наступающем году будет еще хуже

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В то время как НСО в Венгрии составляет целых 27 процентов, в Люксембурге - 17 процентов. Это две крайности в Европейском Союзе. В Эстонии 22 процента уже являются одними из самых высоких, но в нашем случае в следующем году налог вырастет еще на два процента, пишет Delfi Ärileht.

27 % Венгрии являются исключительными. Далее следуют Хорватия и Дания, где соответствующий показатель составляет 25 %. В Финляндии и Греции НСО составляет 24 %. В Ирландии, Польше и Португалии этот процент ниже. Как и в Эстонии, в Словении и Италии НСО 22 %. В Латвии и Литве этот налог составляет 21 %.

Власти заявили, что с 1 июля 2025 года НСО у нас увеличится на два процентных пункта, то есть до 24%. Последний раз он повышался в Эстонии 1 января этого года: с 20% до 22%.

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