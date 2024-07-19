19.07.2024, 19:22
ПОЛНЫЙ ДОКУМЕНТ| Читайте, что записано в коалиционном договоре! Налог на безопасностьбудет состоять из трех частей, вырастут акцизы(9)
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В новом коалиционном договоре говорится, что общей целью трех политических партий является обеспечение безопасности Эстонии, направление экономики на путь роста, сокращение социального и регионального неравенства и обеспечение финансовой устойчивости страны. Ниже можно ознакомиться с полным текстом договора (на эстонском языке).
Налог на безопасность будет состоять из трех частей:
С 1 июля 2025 года НСО повысится на два процента, то есть до 24%. Последний раз НСО повышался в Эстонии с 1 января этого года: с 20% до 22%;
С 1 января 2026 года подоходный налог для физлиц увеличится на два процента — с 20% до 22%;
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