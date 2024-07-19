Лаури Лаатс: Правительство Михала решило еще глубже залезть в кошельки людей

„Согласно текущей информации, подоходный налог и налог с оборота повысят на 2%, а также введут подоходный налог для предприятий в размере 2%. Подоходный налог для предприятий может означать дополнительный доход для государства, однако он отразится на росте цен, так как покрыть эти 2% должны будут потребители“, - сказал Лаури Лаатс. „Безусловно, жизнь людей с низкими доходами станет еще сложнее, потому что именно по ним повышение налогов ударит больнее всего. Правительство может называть это вкладом каждого в государственную безопасность, однако правда заключается в том, что пока мы не знаем, на что расходуются деньги из государственного бюджета, нельзя верить, что эти средства действительно пойдут на обеспечение безопасности“, - отметил Лаатс.

По словам Лаатса, слова вступающего в должность членов правительства расходятся с их делами. „Если дефицит бюджета на следующий год - миллиард евро, то в первую очередь правительство должно показать пример экономии. Однако вместо этого увеличивается количество министров и, соответственно, чиновников. Доверие к новому правительству оказалось серьезно подорвано еще до того, как оно приступило к работе, - сказал депутат. - Непонятно, зачем нужна должность министра инфраструктуры в ситуации, когда строительство дорог сведено к минимуму, а задолженность по ремонту существующих дорог растет. Со стороны коалиции это является не ответственным поведением, а попыткой угодить социал-демократам. Для строительства нескольких арендных домов нет необходимости создавать еще одну министерскую должность“.

„Однако Кристена Михала следует похвалить за решение отложить налоговую реформу, выгодную лишь богатым. Это слишком дорогое предвыборное обещание для государства, и наконец-то это поняли и отдельные представители Партии реформ. Теперь остается надеяться, что планы отменить так называемый налоговый горб останутся в прошлом, и возвращаться к этому вопросу больше не будут“, - добавил Лаури Лаатс.

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