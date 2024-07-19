19.07.2024, 17:45
Лийза Пакоста станет министром юстиции и цифровых технологий. В составе правительства под вопросом только одна должность(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Eesti 200 объявила своих кандидатов на пост министра. Тийт Рийсало, нынешний министр экономики и информационных технологий, останется на скамейке запасных. Если состав правительства в принципе понятен, то ответ на вопрос, кто может стать министром инфраструктуры, все еще неизвестен.
Eesti 200 сохранит в новом правительстве три министерских портфеля, а также должность председателя Рийгикогу. Кандидатом на пост министра иностранных дел является Маргус Цахкна, кандидатом на пост министра образования и науки – Кристина Каллас, а кандидатом на пост министра юстиции и цифровых технологий – Лийза Пакоста.
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