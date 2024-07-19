Лийза Пакоста станет министром юстиции и цифровых технологий. В составе правительства под вопросом только одна должность

Eesti 200 сохранит в новом правительстве три министерских портфеля, а также должность председателя Рийгикогу. Кандидатом на пост министра иностранных дел является Маргус Цахкна, кандидатом на пост министра образования и науки – Кристина Каллас, а кандидатом на пост министра юстиции и цифровых технологий – Лийза Пакоста.

Цахкна, лидер партии, подчеркнул, что они хотят построить эффективно функционирующее, первое в мире цифровое государство как для граждан, так и для предпринимателей. „Для этого нам необходимо вывести дигитализацию на новый уровень, а также сильно сократить бюрократию, и я рад, что Лийза Пакоста готова взять на себя ответственность в этой сфере, - отметил он. - Eesti 200 получила больше ответственности, чем раньше, мы удовлетворены как содержанием коалиционного соглашения, так и результатом разделения сфер ответственности“.