ФОТО | Всемирный хаос затронул и Эстонию, в том числе Таллиннский аэропорт

В четверг и пятницу из-за крупного ИТ-инцидента в различных частях мира был зафиксирован масштабный сбой ряда услуг. Среди прочего, проблемы возникли у банков, авиакомпаний и магазинов, у которых прервалось интернет-соединение. Эстонию пока это затронуло не так сильно, но и у нас уже зарегистрированы первые случаи.