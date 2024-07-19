ВИДЕО | Партнеры представили коалиционный договор: Кристен Михал объявил, когда и как вырастут налоги. Будут подняты акцизы на табак, алкоголь и бензин. Назван состав правительства(70)
В пятницу лидеры Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 на специальной пресс-конференции представили новый коалиционный договор и состав нового правительства.
Пресс-конференцию начал кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ):
„Мы подняли оборонные расходы за год до трех процентов. Это означает, что нужно найти для них покрытие. Для этого мы договорились ввести широкий налог на безопасность. Налог вводится с 2026 года. Он будет состоять из трех компонентов — 2 процента налог с оборота, 2 процента подоходный налог с частного лица и двумя процентами облагается прибыль предприятий.
Налог на безопасность временный. Следующее правительство сможет принять новое решение. Налог будет действовать до конца 2028 года. Но даже с налогом на безопасность расходы бюджета выше, чем доходы.
Мы сведем дефицит госбюджета к 3 процентам от ВВП. В будущие годы будем „минус“ снижать.
В общественном секторе будут сокращение расходов на 10 процентов. В 2025 году сокращение составит 5%, в 2026 году — 3% и в 2027 году — 2%. Мы просим у общественности понимания.
Отмена налогового горба откладывается на год, иначе мы не впишемся в рамки дефицита госбюджета.
Мы поднимаем акцизы на алкоголь, табак и бензин. (По имеющимся данным - на 5% в год - ред.)
Государству придется продать различное имущество, приватизировать предприятия
Второе — это конкурентоспособность. Крайне необходима конкурентоспособность, ее рост. Государство не принимает бизнес-решений. Мы убираем с дороги предпринимательства различные регуляции, упрощаем и ускоряем планирование, меняем процедуры, сокращаем бюрократию. Из идущей в Украину помощи мы направляем 100 миллионов в промышленность.
Мы будем стремиться к тому, чтобы промышленность и рабочие места создавались по всей Эстонии. В правительстве сформируем различные блоки по видам деятельности. В Министерстве климата будут 2 министра: климата и инфраструктуры. К министерству экономики добавится сфера промышленности. А министр юстиции будет заниматься развитием цифровой сферы.“
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия):
„Сохраняет действие и прежнее коалиционное соглашение. Там, где договоренности были хорошими, изменений не сделано.
Три важных вещи вдобавок к экономическим вопросам: программа по жилью. Новое правительство обращает существенное внимание на то, могут ли люди иметь доступное жилье в любой части Эстонии. Продолжается программа арендного жилья. Создание арендных домов в сотрудничестве местных самоуправлений и предприятий. К тому же будут пересмотрены меры поддержки от целевых учреждений Kredex и Maaelu Sihtasutus.
Пенсии не сократятся, индексирование никто переделывать не будет. Сокращения расходов не были легкими. Если госбюджет в большом минусе, то нельзя и поднимать пособия. Приоритеты правительства — это учителя, военнослужащие и Департамент полиции и погранохраны. Их сокращения не коснутся.“
Министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200):
„Подчеркну повышение конкурентоспособности экономики. Сейчас мы очень четко прописали, что именно мы делаем для ее обеспечения, а также сферы ответственности. Как обеспечить доступ к капиталу и привлечь новые инвестиции. Новый акцент делается на промышленность. Сфера т.н „персонального государства“ получила очень важные уточнения. Будет применяться принцип нулевой бюрократии. Государство может устранить барьеры, с которыми сталкивается бизнес при реализации своего потенциала.
Приведение в порядок финансов — очень сложное дело. Центральное правительство произведет запредельные сокращения. Это, конечно, сложно и вызовет напряжение“.
Состав нового правительства
Цахкна сообщил, что два из трех министров, представляющих в правительстве партию Eesti 200 - министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр образования и науки Кристина Каллас - продолжат работу на своих постах. Министром юстиции будет назначена Лийза Пакоста.
Кристен Михал сообщил, что Партию реформ в правительстве по-прежнему будут представлять семь министров. Премьером станет сам Михал, министром финансов — Юрген Лиги, министром климата — Йоко Алендер, министром экономики и коммуникаций — Эркки Келдо, министром социальных дел — Сигне Рийсало, министром культуры — Хейди Пурге и министром обороны — Ханно Певкур.
Лаури Ляэнеметс сообщил, что его партия примет решение по персональному составу своей делегации в правительстве в воскресенье. „Если правление поддержит, то я продолжу работу на посту министра внутренних дел“, - сказал он.
Лидер социал-демократов дал понять, что в списке министров от СДП будет и новое имя.
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