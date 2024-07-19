Переговоры завершились: в пятницу будет представлен коалиционный договор, станут известны имена министров(7)
В пятницу, в 17 часов, представители Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 представят новый коалиционный договор.
В течение дня для обсуждения договора собираются правления коалиционных партий.
Правление партии Eesti 200 собралось сегодня в 10 часов. Заседание правления Партии реформ пройдет с 12 до 14 часов. В повестке дня — утверждение коалиционного договора и кандидатур министров.
В 14 часов соберется и совет уполномоченных Социал-демократической партии.
В 17 часов будет представлен коалиционный договор.
Как сказал кандидат в премьер-министры Кристен Михал, в большей своей части коалиционный договор изменений не претерпел. Известно, что появится налог на безопасность и что создается новый министерский пост, который получат социал-демократы.
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