Переговоры завершились: в пятницу будет представлен коалиционный договор, станут известны имена министров

В течение дня для обсуждения договора собираются правления коалиционных партий.

Правление партии Eesti 200 собралось сегодня в 10 часов. Заседание правления Партии реформ пройдет с 12 до 14 часов. В повестке дня — утверждение коалиционного договора и кандидатур министров.

В 14 часов соберется и совет уполномоченных Социал-демократической партии.

В 17 часов будет представлен коалиционный договор.

Как сказал кандидат в премьер-министры Кристен Михал, в большей своей части коалиционный договор изменений не претерпел. Известно, что появится налог на безопасность и что создается новый министерский пост, который получат социал-демократы.

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