Человек кидал в людей булыжники, в неадекватном состоянии сел за руль и стрелял из пневматического оружия: чем все закончилось?

„Он начал кидать камнями в проходящих мимо людей, среди которых была моя беременная дочь с детьми. Бедная дочь чуть не родила,у нее уже срок подходит как раз. А потом он в неадеквате еще и со двора газанул на машине так, что люди не знали, куда бежать“, - пожаловалась женщина. Чуть позже она спросила, задержала ли мужчина полиция, потому что живущие неподалеку ее внуки боятся ходить по этой улице.