ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (876-й день) | ISW: Кремль готовит российское общество к долгой войне и обещает победу

Прежде всего, прямое предположение о том, что Россия сможет „уничтожить Украину“ к 2034 году, можно считать своего рода обещанием российскому обществу, что Россия сможет выиграть войну и достичь своей цели по уничтожению украинской государственности в течение десятилетия.

Вероятно, это делается для того, чтобы поддержать усилия Кремля по подготовке российской общественности к длительной войне в Украине, обещая, что Россия выполнит свою задачу по уничтожению украинской государственности в течение десятилетия, полагает ISW.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре, российские государственные новостные издания комментируют интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева газете „Аргументы и факты“, в котором он намекнул, что украинское государство перестанет существовать к 2034 году.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на четверг над аннексированным Крымом были сбиты 33 украинских беспилотника, а в море у берегов Крыма уничтожены 10 безэкипажных катеров. Кроме того, тревогу в связи с угрозой атаки морских дронов ночью объявляли в Новороссийске.

Также об атаке дронов сообщали власти Киева и Полтавской области, никто не пострадал.

В Запорожской области администрация сообщила о трех пострадавших от российских атак, из них двое детей.

Об уничтожении двух ракет и пять дронов в небе над Днепропетровской областью ранее сообщил глава военной обладминистрации Сергей Лысак. По его данным, в городе Никополе в результате атаки беспилотника пострадали два человека, 51 и 60 лет.

Все 16 запущенных российскими войсками ночью дронов и две из трех ракет были сбиты , следует из утренней сводки Воздушных сил Украины, опубликованной в официальном телеграм-канале.

Такая интерпретация заявлений Медведева также перечеркивает заявления Кремля о готовности к переговорам о мире с Украиной, и подчеркивает, что единственный результат войны, которого хотят в Кремле — это полное уничтожение украинского государства и народа, считают аналитики института.

ISW напоминает, что президент Путин тщательно сформулировал свои цели в войне как таковой и потребовал, чтобы украинские войска ушли с территории, которую российские силы не контролируют, в качестве предварительного условия для любого вида „мирных“ переговоров. „Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если условия России основаны на уничтожении Украины и ее народа в течение следующих десяти лет“, — отмечает ISW.

Украинские войска отступили из села Урожайное на востоке Донецкой области, сообщил представитель группировки войск „Хортица“ Назар Волошин.

„Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону“, — сказал он изданию „Суспільне“.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества, проходящем в Бленхеймском дворце на юге Англии, вновь призвал союзников разрешить наносить дальние удары по России западным оружием — в частности, по военным аэродромам.

„Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет — все это должно быть уничтожено“, — сказал Зеленский.

По его словам, такие удары „снизят возможности России продолжать войну“.