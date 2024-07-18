ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (876-й день) | ISW: Кремль готовит российское общество к долгой войне и обещает победу
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Все 16 запущенных российскими войсками ночью дронов и две из трех ракет были сбиты, следует из утренней сводки Воздушных сил Украины, опубликованной в официальном телеграм-канале.
Об уничтожении двух ракет и пять дронов в небе над Днепропетровской областью ранее сообщил глава военной обладминистрации Сергей Лысак. По его данным, в городе Никополе в результате атаки беспилотника пострадали два человека, 51 и 60 лет.
В Запорожской области администрация сообщила о трех пострадавших от российских атак, из них двое детей.
В Харьковской области получила ранения женщина, причина - сход боеприпаса с беспилотника, написал глава области Олег Синегубов.
Также об атаке дронов сообщали власти Киева и Полтавской области, никто не пострадал.
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на четверг над аннексированным Крымом были сбиты 33 украинских беспилотника, а в море у берегов Крыма уничтожены 10 безэкипажных катеров. Кроме того, тревогу в связи с угрозой атаки морских дронов ночью объявляли в Новороссийске.
ISW: Кремль готовит российское общество к долгой войне и обещает победу.
Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре, российские государственные новостные издания комментируют интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева газете „Аргументы и факты“, в котором он намекнул, что украинское государство перестанет существовать к 2034 году.
Вероятно, это делается для того, чтобы поддержать усилия Кремля по подготовке российской общественности к длительной войне в Украине, обещая, что Россия выполнит свою задачу по уничтожению украинской государственности в течение десятилетия, полагает ISW.
Реакция российских СМИ имеет несколько следствий, пишут аналитики ISW.
Прежде всего, прямое предположение о том, что Россия сможет „уничтожить Украину“ к 2034 году, можно считать своего рода обещанием российскому обществу, что Россия сможет выиграть войну и достичь своей цели по уничтожению украинской государственности в течение десятилетия.
Такая интерпретация заявлений Медведева также перечеркивает заявления Кремля о готовности к переговорам о мире с Украиной, и подчеркивает, что единственный результат войны, которого хотят в Кремле — это полное уничтожение украинского государства и народа, считают аналитики института.
ISW напоминает, что президент Путин тщательно сформулировал свои цели в войне как таковой и потребовал, чтобы украинские войска ушли с территории, которую российские силы не контролируют, в качестве предварительного условия для любого вида „мирных“ переговоров. „Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если условия России основаны на уничтожении Украины и ее народа в течение следующих десяти лет“, — отмечает ISW.
Украинские войска отступили из села Урожайное на востоке Донецкой области, сообщил представитель группировки войск „Хортица“ Назар Волошин.
„Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону“, — сказал он изданию „Суспільне“.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества, проходящем в Бленхеймском дворце на юге Англии, вновь призвал союзников разрешить наносить дальние удары по России западным оружием — в частности, по военным аэродромам.
„Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет — все это должно быть уничтожено“, — сказал Зеленский.
По его словам, такие удары „снизят возможности России продолжать войну“.
„Ракеты и дроны не являются „носителями государственного суверенитета“, поэтому необходима коллективная воля, чтобы их сбить так же, как это было с иранскими ракетами и дронами, — добавил Зеленский. — Я обращаюсь ко всем лидерам, способным способствовать необходимой храбрости. Эти шаги должны быть сделаны“.
Зеленский у себя в соцсетях сообщил о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, который также приехал на саммит. „Благодарен за участие Сербии в первом Глобальном саммите мира и присоединение к Совместному коммюнике. Ценю финансовую и гуманитарную помощь нашему государству“, — написал Зеленский, имея в виду саммит, проходивший в июне в Швейцарии без участия России.
Многоэтажный жилой дом попал под обстрел в Херсоне, есть раненые, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
„В тяжелом состоянии в больницу доставили 16-летнюю девушку. Она получила взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы“, — сообщил Прокудин в телеграме. Ранения также получили 71-летняя и 50-летняя женщина. Потерпевшие на момент удара находились у дома, в который попал снаряд.
Пять человек погибли в двух районах Донецкой области в результате российских обстрелов, заявила областная прокуратура.
Утром в четверг под артиллерийский обстрел попало село Плещеевка в Краматорском районе. Там погиб 85-летний местный житель. „Его жену пытались спасти, однако во время оказания неотложной помощи она скончалась“, — говорится в сообщении прокуратуры.
В Покровском районе, по данным украинских прокуроров, был нанесен удар по поселку Гродовка. В частном секторе погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.
Эти населенные пункты находятся в прифронтовой зоне.
Доклад RUSI разбирает причины неудачи украинского контрнаступления 2023 года и приходит к выводу, что новое наступление в обозримом будущем Украина провести не сможет.
RUSI, авторитетный британский аналитический центр по проблемам безопасности, опубликовал на своем сайте в четверг 48-страничный доклад „Предварительные уроки украинских наступательных операций 2022-23 годов“.
Авторы, Джек Уотлинг, Александр Данилюк и Ник Рейнолдс, подробно анализируют причины неудачи украинского наступления в Запорожской области летом 2023 года.
Исходный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были совершить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и наступающим украинским войскам нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне.
Но реализации этого замысла помешали ошибки, допущенные как союзниками Украины, так и самим украинским командованием, пишут авторы доклада.
Западные союзники поставили недостаточно техники и вооружений; в отличие от России, они не успели перевести промышленность на военные рейсы, поэтому вооружений у них не хватало, а те, что были, поставлялись с запозданием. Это привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.
Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.
Но самая серьезная ошибка украинского командования, по мнению аналитиков, заключалась в том, что оно рассчитывало, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году. Когда этого не случилась, ВСУ безнадежно потеряли темп.
Кроме того, российское командование явно точно знало, где будет направление главного удара. В этом авторы видят провал оперативной безопасности со стороны как Украины, так и ее союзников.
При этом авторы не касаются таких обсуждавшихся факторов, как плотность российских минных полей и возможности ударных дронов, способных с большой точностью поражать ценную бронетехнику.
Уотлинг, Данилюк и Рейнолдс полагают, что возобновление украинских наступательных действий в обозримом будущем невозможно. Однако Украина может сосредоточиться на нанесении максимального ущерба российской армии, а также наращивать удары по российской инфраструктуре, генерирующей доходы для российского бюджета.
Украина остановила транзит нефти от российской компании „Лукойл“ в Словакию. В министерстве экономики страны пояснили, что это связано с усилением украинских санкций против „Лукойла“ в июне 2024 года. Ранее об остановке поставок нефти от „Лукойла“ через Украину сообщила Венгрия.
Москва может развернуть ракеты, в том числе с „ядерном оснащением“ в ответ на размещение американского оружия в Германии, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Где и какие именно ракеты могут быть развернуты, он не уточнил.
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