Экономика
18.07.2024, 17:39

Стало известно, какие сокращения расходов планируется произвести в эстонских министерствах

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Участники коалиционных переговоров. Иллюстративный снимок
Участники коалиционных переговоров. Иллюстративный снимок
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В коалиционном соглашении будет указано, насколько министрам придется сократить расходы в подведомственных им сферах, но какие именно услуги или субсидии при этом пострадают, прояснится только в сентябре в ходе переговоров по бюджету, передает rus.err.

Принципиально партнеры по коалиции договорились, что в течение следующих трех лет министерства сократят расходы в подведомственных им сферах на 10%. Будут сокращены расходы на персонал, управленческие расходы и предоставляемые министерствам субсидии. Однако инвестиции особо урезаны не будут. Некоторые исключения сделают, например, для учителей, спасателей, полицейских и действующих военнослужащих, чьи зарплаты не будут включены в план по сокращению расходов на персонал.

Партнеры по коалиции также установят темпы, которыми будет осуществляться экономия. Согласно текущей информации, в следующем году необходимо будет найти возможности для сокращения расходов на 5%, затем планируется уменьшение затрат на 3 и 2% соответственно.

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