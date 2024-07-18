Стало известно, какие сокращения расходов планируется произвести в эстонских министерствах

Принципиально партнеры по коалиции договорились, что в течение следующих трех лет министерства сократят расходы в подведомственных им сферах на 10%. Будут сокращены расходы на персонал, управленческие расходы и предоставляемые министерствам субсидии. Однако инвестиции особо урезаны не будут. Некоторые исключения сделают, например, для учителей, спасателей, полицейских и действующих военнослужащих, чьи зарплаты не будут включены в план по сокращению расходов на персонал.