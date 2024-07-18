Стало известно, какие сокращения расходов планируется произвести в эстонских министерствах(3)
В коалиционном соглашении будет указано, насколько министрам придется сократить расходы в подведомственных им сферах, но какие именно услуги или субсидии при этом пострадают, прояснится только в сентябре в ходе переговоров по бюджету, передает rus.err.
Принципиально партнеры по коалиции договорились, что в течение следующих трех лет министерства сократят расходы в подведомственных им сферах на 10%. Будут сокращены расходы на персонал, управленческие расходы и предоставляемые министерствам субсидии. Однако инвестиции особо урезаны не будут. Некоторые исключения сделают, например, для учителей, спасателей, полицейских и действующих военнослужащих, чьи зарплаты не будут включены в план по сокращению расходов на персонал.
Партнеры по коалиции также установят темпы, которыми будет осуществляться экономия. Согласно текущей информации, в следующем году необходимо будет найти возможности для сокращения расходов на 5%, затем планируется уменьшение затрат на 3 и 2% соответственно.
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