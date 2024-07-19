Банк: люди путешествуют на деньги, которые у них есть, или вообще отказываются от поездок

Йонна Пехтер сказала, что данные статистики позволяют сделать несколько разных выводов. „Если смотреть на это позитивно, то можно предположить, что увеличение средней зарплаты и баланса сбережений в последние годы позволяет большему количеству людей совершать поездки, не беря кредит“, – сказала Пехтер.

Однако если оценивать положение более реалистично, то быстрый рост стоимости жизни в последние годы заставил многих людей, которые ранее пользовались кредитами на путешествия, выбирать, и из-за постоянного роста расходов на еду и жильё они стали путешествовать меньше или вообще отказываются от поездок.

„Те, кто могут отправиться в путешествие, делают это, скорее, за счёт имеющихся сбережений, что, с точки зрения финансовой грамотности, является очень разумной тенденцией, — пояснила Пехтер. — Целесообразнее накопить нужную сумму, а потом отправиться в путешествие на деньги, которые уже заработаны, а не на деньги, которые могут быть заработаны в будущем. Лучший способ отложить деньги на такие цели — это сберегательный вклад, на который постоянно можно делать новые взносы, а при необходимости снимать деньги без штрафов и каких-либо дополнительных плат, постоянно зарабатывая при этом 3,3% годовых“.