ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Нарве 82-летнюю Любовь

Сегодня в полицию сообщили, что Любовь вчера утром ушла из дома в неизвестном направлении и после этого близкие не могли связаться с ней. Телефон женщины находится дома.

Полицейские проверили различные районы в Нарве и больницы, но до сих пор не нашли женщину. Полицейские продолжают сбор информации, чтобы выяснить возможные места пребывания. К поискам также привлечены добровольцы.

Рост Любови - 155 см, она среднего телосложения и с седыми волосами. Уходя из дома, женщина была одета в белую кофту, длинную темно-синюю юбку, на голове — белая шляпка. При ходьбе женщина использует палку.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Любови, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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