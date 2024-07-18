ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Нарве 82-летнюю Любовь
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Нарве 82-летней Любови.
Сегодня в полицию сообщили, что Любовь вчера утром ушла из дома в неизвестном направлении и после этого близкие не могли связаться с ней. Телефон женщины находится дома.
Полицейские проверили различные районы в Нарве и больницы, но до сих пор не нашли женщину. Полицейские продолжают сбор информации, чтобы выяснить возможные места пребывания. К поискам также привлечены добровольцы.
Рост Любови - 155 см, она среднего телосложения и с седыми волосами. Уходя из дома, женщина была одета в белую кофту, длинную темно-синюю юбку, на голове — белая шляпка. При ходьбе женщина использует палку.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Любови, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
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