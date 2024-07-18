ФОТО | Петровскую площадь в Нарве перекрывала полиция. Погранпункт был закрыт. Что произошло?(19)
На Петровской площади в Нарве обнаружили сумку, у которой не нашелся хозяин, сообщили RusDelfi в полиции. Из-за подозрения на наличие бомбы движение на площади временно ограничивали, пока работали саперы. Представители PPA просили воздержаться от движения рядом с этим районом города. В 16:20 полиция объявила эвакуированным людям, что угрозы взрыва нет. Погранпункт снова заработал. А чемодан забыла женщина, пока двигалась в очереди.
По словам Вилле Ряника, начальника оперативного отдела Восточной префектуры, сегодня в 14:00 сотрудники полиции заметили на Петровской площади в Нарве небольшой чемодан, оставленный без присмотра.
„Поскольку никто из находившихся поблизости людей не забрал чемодан, было решено обозначить на площади опасную зону и оцепить ее полицейской лентой, чтобы обеспечить безопасность людей. Всех эвакуировали и вызвали саперов“, - рассказал руководитель операции.
После окончания работы саперов и установления, что опасности нет, ограждение было снято. Людей пустили на площадь. Многие из них бежали бегом, чтобы занять место в очереди. Пересечение границы в обоих направлениях восстановлено. По словам полиции, хозяина чемодана удалось найти. Как рассказал очевидец события, чемодан забыла женщина, которая, двигаясь в очереди, возможно, от усталости не обратила внимания на пропажу.
На всякий случай рядом с площадью дежурила машина скорой помощи. Операция по выяснению наличия угрозы продлилась примерно два часа.
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