СЕЙЧАС | Кто из эстонских футбольных клубов пройдет во второй раунд квалификации Лиги конференций УЕФА?

По всей вероятности, главный тренер „Урарту“ Дмитрий Гунько внесет ряд изменений в стартовый состав по сравнению с первым матчем, ведь большинство из отсутствующих игроков являются опытными футболистами, которые в свое время играли в чемпионате России.

„Урарту“, который в прошлом сезоне занял четвертое место в Премьер-лиге Армении, а в позапрошлом стал чемпионом страны, играл в первом матче без многих своих ключевых игроков, поскольку российским футболистам не выдали визы для поездки в Эстонию.

Армянский клуб сыграет во втором раунде с чешским клубом „Баник“. Для „Калева“ дебютный сезон в еврокубках завершен.

Второй тайм начался для „Калева“ не удачно, так как на 49-й минуте Мирзоян удвоил преимущество армянского клуба. В последующие минуты „Урарту“ имел еще несколько шансов увеличить разницу в счете, но подвела реализация. В итоге армянский клуб одержал победу со счетом 2:0 (по сумме двух встреч 4:2).

Таллиннский „Калев“, проигравший в первом матче (1:2) на стадионе „Кадриорг“, быстро пропустил в ответном матче. Уже на 12-й минуте Микаэл Мирзоян вывел хозяев вперед. После гола „Урарту“ „Калев“ сумел собраться и оказать упорное сопротивление, но больше забитых мячей в первом тайме зрители не увидели.

„Левадия“ сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций с хорватским „Осиеком“. Первый матч состоится 25 июля в Хорватии, а ответный - 1 августа в Таллинне или Шяуляе.

Отличный момент у „Левадии“ были в первом тайме, когда Иоан Яковлев пробил выше ворот. Хозяева доминировали в игре и статистически, но забить так и не смогли.

„Левадия“ доминировала на протяжении всего матча, хотя основное внимание было сосредоточено на владении мячом и контроле игры, а не на забивании голов.

Конечно, в составе „Урарту“ будут и игроки, доставившие немало хлопот „Калеву“ в первом матче, в том числе Эдгар Мовсесьян, забивший дважды. Помимо армян и россиян, в составе „Урарту“ есть украинцы, нигерийцы и марокканец.

Победитель пары встретится с чешским клубом „Баник“ во втором отборочном раунде.

Обзор первого матча:

„Левадия“ — „ Шяуляй“ (в первом матче 2:0)

Начало матча в 19:00 (Soccernet)

Неделю назад „Левадия“ выиграла свой первый матч на выезде со счетом 2:0. В середине сезона „Левадия“ уверенно лидирует во внутреннем чемпионате, а „Шяуляй“ занимает пятое место в литовской лиге.

„Сейчас начинается только второй тайм. Я считаю, что наша команда находится в хорошей форме перед матчем. Мы постараемся сыграть завтра так же, как и в первом матче. Мы сосредоточены и будем выкладываться все 90 минут. Это хороший шанс для нас выйти во второй раунд“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в преддверии ответного матча.

На предматчевой пресс-конференции Торрес неоднократно подчеркивал необходимость контролировать игру на домашнем поле в четверг и сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.

На протяжении многих лет „Левадия“ была самым успешным эстонским евроклубом по количеству побед, но в последние годы побед было мало. В последний раз им удалось победить соперников в двух матчах летом 2021 года, когда в первом туре Лиги конференций они обыграли гибралтарский „Сент-Джозефс“, выиграв дома со счетом 3:1 и сыграв вничью (1:1) в гостях. До этого последняя победа пришлась на лето 2016 года, когда в первом отборочном раунде Лиги Европы клуб с Фарерских островов ХБ был обыгран по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Команда, победившая в поединке между „Левадией“ и „Шяуляем“, встретится с хорватским „Осиеком“ во втором отборочном раунде Лиги конференций. Первый матч состоится 25 июля в Хорватии, а ответный - 1 августа в Таллинне или Шяуляе.

Обзор первого матча:

„Пайде“ — „Бала Таун“ (в первом матче 2:1)

Начало матча в 19:30 (Soccernet)

Стадион в Пярну - знаковое место для „Пайде“, ведь в позапрошлом сезоне они успешно провели там евросезон, обыграв в двух матчах „Динамо“ из Тбилиси (Грузия) и „Арарат“ из Еревана (Армения) и вышли в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Неделю назад „Пайде“ выиграл свой первый матч в гостях у „Бала Таун“ со счетом 2:1.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет во втором отборочном раунде с победителем пары „Стьярнан“ (Исландия) - „Линфилд“ (Северная Ирландия). В первой игре исландцы дома победили 2:0.

Обзор первого матча:

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