СЕГОДНЯ | Кто из эстонских футбольных клубов пройдет во второй раунд квалификации Лиги конференций УЕФА?
Сегодня, 18 июля, свои ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги конференций проведут сразу три эстонских клуба. Таллиннская „Левадия“ дома сыграет с литовской командой „ФА Шяуляй“, таллиннский „Калев“ в Ереване встретится с „Урарту“, а городская команда „Пайде“ проэкзаменует в Пярну „Бала Таун“ из Уэльса.
„Урарту“ — „Калев“ (в первом матче 2:1)
Начало матча в 18:00 (Soccernet)
„Урарту“, который в прошлом сезоне занял четвертое место в Премьер-лиге Армении, а в позапрошлом стал чемпионом страны, играл в первом матче без многих своих ключевых игроков, поскольку российским футболистам не выдали визы для поездки в Эстонию.
По всей вероятности, главный тренер „Урарту“ Дмитрий Гунько внесет ряд изменений в стартовый состав по сравнению с первым матчем, ведь большинство из отсутствующих игроков являются опытными футболистами, которые в свое время играли в чемпионате России.
Конечно, в составе „Урарту“ будут и игроки, доставившие немало хлопот „Калеву“ в первом матче, в том числе Эдгар Мовсесьян, забивший дважды. Помимо армян и россиян, в составе „Урарту“ есть украинцы, нигерийцы и марокканец.
Победитель пары встретится с чешским клубом „Баник“ во втором отборочном раунде.
Обзор первого матча:
„Левадия“ — „ Шяуляй“ (в первом матче 2:0)
Начало матча в 19:00 (Soccernet)
Неделю назад „Левадия“ выиграла свой первый матч на выезде со счетом 2:0. В середине сезона „Левадия“ уверенно лидирует во внутреннем чемпионате, а „Шяуляй“ занимает пятое место в литовской лиге.
„Сейчас начинается только второй тайм. Я считаю, что наша команда находится в хорошей форме перед матчем. Мы постараемся сыграть завтра так же, как и в первом матче. Мы сосредоточены и будем выкладываться все 90 минут. Это хороший шанс для нас выйти во второй раунд“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в преддверии ответного матча.
На предматчевой пресс-конференции Торрес неоднократно подчеркивал необходимость контролировать игру на домашнем поле в четверг и сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.
На протяжении многих лет „Левадия“ была самым успешным эстонским евроклубом по количеству побед, но в последние годы побед было мало. В последний раз им удалось победить соперников в двух матчах летом 2021 года, когда в первом туре Лиги конференций они обыграли гибралтарский „Сент-Джозефс“, выиграв дома со счетом 3:1 и сыграв вничью (1:1) в гостях. До этого последняя победа пришлась на лето 2016 года, когда в первом отборочном раунде Лиги Европы клуб с Фарерских островов ХБ был обыгран по сумме двух матчей со счетом 3:1.
Команда, победившая в поединке между „Левадией“ и „Шяуляем“, встретится с хорватским „Осиеком“ во втором отборочном раунде Лиги конференций. Первый матч состоится 25 июля в Хорватии, а ответный - 1 августа в Таллинне или Шяуляе.
Обзор первого матча:
„Пайде“ — „Бала Таун“ (в первом матче 2:1)
Начало матча в 19:30 (Soccernet)
Стадион в Пярну - знаковое место для „Пайде“, ведь в позапрошлом сезоне они успешно провели там евросезон, обыграв в двух матчах „Динамо“ из Тбилиси (Грузия) и „Арарат“ из Еревана (Армения) и вышли в третий отборочный раунд Лиги конференций.
Неделю назад „Пайде“ выиграл свой первый матч в гостях у „Бала Таун“ со счетом 2:1.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет во втором отборочном раунде с победителем пары „Стьярнан“ (Исландия) - „Линфилд“ (Северная Ирландия). В первой игре исландцы дома победили 2:0.
Обзор первого матча:
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