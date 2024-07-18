СЕГОДНЯ | Кто из эстонских футбольных клубов пройдет во второй раунд квалификации Лиги конференций УЕФА?

„Урарту“ — „Калев“ (в первом матче 2:1)

Начало матча в 18:00 (Soccernet)

„Урарту“, который в прошлом сезоне занял четвертое место в Премьер-лиге Армении, а в позапрошлом стал чемпионом страны, играл в первом матче без многих своих ключевых игроков, поскольку российским футболистам не выдали визы для поездки в Эстонию.

По всей вероятности, главный тренер „Урарту“ Дмитрий Гунько внесет ряд изменений в стартовый состав по сравнению с первым матчем, ведь большинство из отсутствующих игроков являются опытными футболистами, которые в свое время играли в чемпионате России.

Конечно, в составе „Урарту“ будут и игроки, доставившие немало хлопот „Калеву“ в первом матче, в том числе Эдгар Мовсесьян, забивший дважды. Помимо армян и россиян, в составе „Урарту“ есть украинцы, нигерийцы и марокканец.

Победитель пары встретится с чешским клубом „Баник“ во втором отборочном раунде.

Обзор первого матча:

„Левадия“ — „ Шяуляй“ (в первом матче 2:0)

Начало матча в 19:00 (Soccernet)

Неделю назад „Левадия“ выиграла свой первый матч на выезде со счетом 2:0. В середине сезона „Левадия“ уверенно лидирует во внутреннем чемпионате, а „Шяуляй“ занимает пятое место в литовской лиге.

„Сейчас начинается только второй тайм. Я считаю, что наша команда находится в хорошей форме перед матчем. Мы постараемся сыграть завтра так же, как и в первом матче. Мы сосредоточены и будем выкладываться все 90 минут. Это хороший шанс для нас выйти во второй раунд“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в преддверии ответного матча.

На предматчевой пресс-конференции Торрес неоднократно подчеркивал необходимость контролировать игру на домашнем поле в четверг и сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.