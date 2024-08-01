01.08.2024, 14:30
Задержана разыскиваемая за преступления против имущества Алла Кузнецова: помогли сообщения граждан
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Благодаря освещению в СМИ полиции удалось задержать разыскиваемую ранее 47-летнюю Аллу Кузнецову.
18 июля полиция через СМИ сообщила, что разыскивает 47-летнюю Аллу Кузнецову, совершившую преступление против имущества.
Благодаря освещению в СМИ в полицию поступило несколько сообщений о возможном местонахождении женщины. Проверив один из адресов в Кохтла-Ярве, полицейским удалось задержать женщину. Она была арестована и доставлена в тюрьму Виру.
Женщина уклоняется от судебного производства, в связи с чем ее объявили в розыск. Полиция благодарит всех, кто помог полиции в установлении местонахождения женщины.
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