Задержана разыскиваемая за преступления против имущества Алла Кузнецова: помогли сообщения граждан

18 июля полиция через СМИ сообщила, что разыскивает 47-летнюю Аллу Кузнецову, совершившую преступление против имущества.

Благодаря освещению в СМИ в полицию поступило несколько сообщений о возможном местонахождении женщины. Проверив один из адресов в Кохтла-Ярве, полицейским удалось задержать женщину. Она была арестована и доставлена в тюрьму Виру.

Женщина уклоняется от судебного производства, в связи с чем ее объявили в розыск. Полиция благодарит всех, кто помог полиции в установлении местонахождения женщины.

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