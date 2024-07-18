ФОТО | Полиция ищет Аллу, которая уклоняется от судебного производства. Последний раз ее видели в Кохтла-Ярве

Женщина уклоняется от судебного производства, в связи с чем ее объявили в розыск. В последний раз женщину видели в Кохтла-Ярве. Алла невысокого роста, телосложение у нее полное, волосы темные или рыжеватые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенной на фото женщины, просят сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте ppa@politsei.ee.

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