18.07.2024, 09:54
ФОТО | Полиция ищет Аллу, которая уклоняется от судебного производства. Последний раз ее видели в Кохтла-Ярве
ФОТО:
Полиция разыскивает 47-летнюю Аллу Кузнецову, совершившую преступление против имущества.
Женщина уклоняется от судебного производства, в связи с чем ее объявили в розыск. В последний раз женщину видели в Кохтла-Ярве. Алла невысокого роста, телосложение у нее полное, волосы темные или рыжеватые.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенной на фото женщины, просят сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте ppa@politsei.ee.
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