Новости Эстонии
18.07.2024, 10:30

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в ближайшие семь дней

 
На следующей неделе нам понадобятся зонты, плащи-куртки и резиновые сапоги.
На следующей неделе нам понадобятся зонты, плащи-куртки и резиновые сапоги.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Жителей Эстонии ждет дождливая и теплая неделя, пишет издание Maaleht.

В четверг, 18 июля, область пониженного атмосферного давления достигнет Южной Финляндии, в пятницу пониженное давление продолжит распространяться на восток. В субботу влияние области пониженного давления начнет ослабевать, она начнет смещаться от Санкт-Петербурга на юг вдоль восточного побережья Чудского озера.

В течение всего этого периода Эстония окажется под влиянием периферии области пониженного давления, сначала южной, затем восточной части. Будут идти частые дожди, особенно в дневное время, ночью местами возможны кратковременные дожди. Днем Эстонию накроют кучево-дождевые облака. На островах и в Западной Эстонии будет выпадать чуть меньше осадков, чем на остальной территории страны. В воскресенье область пониженного давления усилится, и по всей Эстонии пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные.

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