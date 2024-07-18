18.07.2024, 10:30
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в ближайшие семь дней
ФОТО: | Delfi Meedia
Жителей Эстонии ждет дождливая и теплая неделя, пишет издание Maaleht.
В четверг, 18 июля, область пониженного атмосферного давления достигнет Южной Финляндии, в пятницу пониженное давление продолжит распространяться на восток. В субботу влияние области пониженного давления начнет ослабевать, она начнет смещаться от Санкт-Петербурга на юг вдоль восточного побережья Чудского озера.
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