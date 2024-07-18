В Ласнамяэ произошла цепная авария с участием пяти автомобилей

В 16.26 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Осмуссааре теэ, 10. 55-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Citroen Jumpy, наехал сзади на легковой автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находился 58-летний мужчина. В свою очередь Citroen Berlingo врезался сзади в легковой автомобиль Volkswagen Caddy, которым управлял 58-летний мужчина, а Volkswagen Caddy наехал на автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился 53-летний мужчина. Автомобиль Škoda Octavia наехал на Toyota Auris, которым управлял 44-летний мужчина. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Скорая помощь доставила водителей Volkswagen Caddy и Citroen Jumpy в больницу. В 17.35 произошло дорожное происшествие в Хаапсалу, у дома по Эхитаяте теэ, 7 упал на электросамокате 16-летний юноша, скорая помощь доставила его в больницу.