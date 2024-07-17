ВИДЕО | Кристен Михал: языковые правила для учителей смягчать точно не будем

В среду мы сообщали, что у правительства есть план предложить учителям, имеющим категорию по эстонскому языку B1 и продолжающим учить государственный язык, чтобы сдать на требуемую категорию B2, годичный трудовой договор — с тем, чтобы дать им дополнительное время на овладение эстонским языком на необходимом уровне.

Коалиционные партнеры подробно обсудят вопросы образования в четверг. „Мы точно не будем смягчать правила, но, действительно, те, кто ходит учить язык, могут в течение года заниматься обучением, и тогда уже остаться в школе или нет“, - сказал Михал.

Вопрос распределения министерских должностей будет обсуждаться на коалиционных переговорах в четверг, с этим вопросом определятся к утру пятницы. Поэтому ни одного имени кандидат в премьер-министры назвать сейчас не смог.

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