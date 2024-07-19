19.07.2024, 07:40
Ольга Штраубе - Михаилу Кылварту: кто виноват, что кругом „предатели“ и „перебежчики“?
„Прежде чем петух пропоет сегодня, ты трижды отречешься от меня“
ФОТО: | Delfi Meedia
К счастью, Кылварт - не Путин, иначе Юри Ратаса за „предательство“ уже давно забили бы его собственным „фирменным“ бревном в подъезде, а покинувший на днях ряды центристов Яанус Рийбе внезапно обнаружил бы в собственном нижнем белье следы... „новичка“.
В ситуации, когда Центристская партия разваливается, как песочный замок, подмываемый водой, председателю Центристской партии Михаилу Кылварту остается только посочувстовать.
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