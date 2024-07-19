Мнение
19.07.2024, 07:40

Ольга Штраубе - Михаилу Кылварту: кто виноват, что кругом „предатели“ и „перебежчики“?

 
„Прежде чем петух пропоет сегодня, ты трижды отречешься от меня“
Яанус Рийбе и Михаил Кылварт еще недавно были партийными товарищами.
Яанус Рийбе и Михаил Кылварт еще недавно были партийными товарищами.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

К счастью, Кылварт - не Путин, иначе Юри Ратаса за „предательство“ уже давно забили бы его собственным „фирменным“ бревном в подъезде, а покинувший на днях ряды центристов Яанус Рийбе внезапно обнаружил бы в собственном нижнем белье следы... „новичка“.

В ситуации, когда Центристская партия разваливается, как песочный замок, подмываемый водой, председателю Центристской партии Михаилу Кылварту остается только посочувстовать.

На протяжении многих лет Михаил Кылварт старательно создавал образ крутого и успешного парня. Вроде того, которым обладает российский президент Владимир Путин. У части общества это вызывало лишь снисходительную улыбку, другие же относились к этому всерьез и отдавали свои голоса за харизматичного, спортивного и целеустремленного Михаила.

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