Олимпиада-2024: мэр Парижа искупалась в Сене, доказывая чистоту воды. Эксперты проверяют реку на уровень фекалий

В подтверждение этого 65-летняя Идальго проплыла 100 метров на глазах у журналистов и публики, причем часть дистанции она плыла кролем, опустив лицо в воду. Об этом сообщает „Русская служба Би-Би-Си“.

„Это невероятно, мы мечтали об этом. Мы много и усердно работали [над очищением реки], и не только для того, чтобы сегодня вместе поплавать, хотя это тоже очень здорово. Мы сделали это на благо планеты, на благо реки и океана. У нас получилось!“, — сказала Идальго после заплыва.

Вместе с ней в показательном купании приняли участие другие чиновники мэрии и французский каноист Тони Эстанге, трехкратный медалист Олимпийских игр, а сейчас глава оргкомитета Игр-2024 в Париже.

„Сегодняшний день — это подтверждение того, что мы ровно там, где должны быть. Теперь мы готовы к организации Игр на Сене“, — сказал Эстанге журналистам.

Непосредственное соприкосновение спортсменов с водой происходит в таких дисциплинах, как соревнования на открытой воде и триатлон.

Далеко не все разделяют уверенность чиновников в безопасности Сены, так как еще этой весной экологи говорили, что ситуация тревожная.

Власти Парижа потратили 1,4 млрд евро, чтобы покончить с канализационными сливами в реку, но на очистку воды времени было мало, уверены скептики.

Макрон не пришел

Изначально заплыв мэра планировался в июне, но его пришлось отложить, потому что количество бактерий, указывающих на наличие в воде фекалий на тот момент в 10 раз превышало допустимые пределы.

Ожидание заплыва породило множество шуток и мемов во французских социальных сетях. В частности, популярной стала картинка, на которой Идальго выныривает из Сены с черной и морщинистой кожей, как у Голлума из „Властелина колец“.

Группа активистов-противников социалистов (Анн Идальго – член Социалистической партии) призывала своих сторонников мочиться и испражняться в Сену в преддверии купания мэра.