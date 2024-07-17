Олимпиада-2024: мэр Парижа искупалась в Сене, доказывая чистоту воды. Эксперты проверяют реку на уровень фекалий(3)
Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать пригодность реки для проведения соревнований на открытой воде во время Олимпиады, которая откроется во Франции на следующей неделе. Ранее анализы воды выявляли высокий уровень бактериального заражения, но последняя проверка показала, что река стала значительно чище.
В подтверждение этого 65-летняя Идальго проплыла 100 метров на глазах у журналистов и публики, причем часть дистанции она плыла кролем, опустив лицо в воду. Об этом сообщает „Русская служба Би-Би-Си“.
„Это невероятно, мы мечтали об этом. Мы много и усердно работали [над очищением реки], и не только для того, чтобы сегодня вместе поплавать, хотя это тоже очень здорово. Мы сделали это на благо планеты, на благо реки и океана. У нас получилось!“, — сказала Идальго после заплыва.
Вместе с ней в показательном купании приняли участие другие чиновники мэрии и французский каноист Тони Эстанге, трехкратный медалист Олимпийских игр, а сейчас глава оргкомитета Игр-2024 в Париже.
„Сегодняшний день — это подтверждение того, что мы ровно там, где должны быть. Теперь мы готовы к организации Игр на Сене“, — сказал Эстанге журналистам.
Непосредственное соприкосновение спортсменов с водой происходит в таких дисциплинах, как соревнования на открытой воде и триатлон.
Далеко не все разделяют уверенность чиновников в безопасности Сены, так как еще этой весной экологи говорили, что ситуация тревожная.
Власти Парижа потратили 1,4 млрд евро, чтобы покончить с канализационными сливами в реку, но на очистку воды времени было мало, уверены скептики.
Макрон не пришел
Изначально заплыв мэра планировался в июне, но его пришлось отложить, потому что количество бактерий, указывающих на наличие в воде фекалий на тот момент в 10 раз превышало допустимые пределы.
Ожидание заплыва породило множество шуток и мемов во французских социальных сетях. В частности, популярной стала картинка, на которой Идальго выныривает из Сены с черной и морщинистой кожей, как у Голлума из „Властелина колец“.
Группа активистов-противников социалистов (Анн Идальго – член Социалистической партии) призывала своих сторонников мочиться и испражняться в Сену в преддверии купания мэра.
Ожидалось, что к пловцам от мэрии присоединится и президент Франции Эммануэль Макрон, но в последний момент он отказался, сославшись на множество забот, связанных с прошедшими недавно парламентскими выборами.
Скорее всего, Макрон действительно был занят, но его отказ купаться в реке дал дополнительный повод для шуток в соцсетях.
Власти Парижа заявляют, что инвестировали в новые сооружения по очистке и хранению воды в Париже и его окрестностях, а также обеспечили подключение к канализации тысяч домов вдоль каналов и жилых лодок, которые раньше сливали продукты жизнедеятельности в сточные воды.
„Показатели не превосходны, не ужасны, они средние. Но в данный момент в реке можно купаться“, — подтверждают эксперты из группы Surfrider, проводящей еженедельные тесты воды Сены в рамках кампании за чистую воду.
Однако, по их словам, улучшить ситуацию во многом помогли сильные дожди, которые шли по всей территории Франции вплоть до июля. Вклад властей они не комментируют.
Еще одна проблема
Очистка Сены рекламировалась как одно из ключевых достижений в процессе подготовки к Играм-2024 в Париже.
Анн Идальго намеревается создать три общественные купальни для жителей города в следующем году, спустя столетие после того, как был введен запрет на купание, и ей крайне важно доверие общественности.
„Мы [очищаем реку] не ради трех соревновательных дней на Сене. Мы делаем это, прежде всего, из соображений защиты окружающей среды. И я горжусь тем, что мы ускорили этот процесс“, — сказал глава олимпийского оргкомитета Эстанге.
По задумке организаторов, Сена станет главной площадкой церемонии открытия Игр-2024, в отличие от большинства случаев, когда церемонии проводятся на олимпийских стадионах.
На параде атлетов тысячи спортсменов проплывут по реке в лодках. Правда, репетиции этой части церемонии пришлось отложить из-за сильных течений, которые могут стать еще одной проблемой в проведении соревнований на открытой воде.
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