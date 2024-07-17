Министр образования: некоторым педагогам с B1 будет небольшая отсрочка

В связи с переходом на эстоноязычное обучение к 1 августа учителя, желающие продолжить осенью преподавание на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2. А педагоги, которые хотят преподавать на эстонском языке, должны владеть эстонским языком на уровне С1.

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что дальше тему о разрешении заключать договоры с учителями будут обсуждать в четверг, 18 июля. Однако планируется разрешить продолжить работу тем учителя, которые уже имеют уровень B1 и которые в ближайшем будущем могут достичь уровня B2.

„С ними можно будет заключать договор подряда на один год, который даст им возможность продолжить обучение, а когда они достигнут уровня B2, с ними можно будет заключить новый трудовой договор, - сказала Каллас, добавив, что такая возможность не будет предоставлена тем, кто владеет эстонским языком на уровне А1 или не занимается на курсах эстонского языка. - Очевидно, что те учителя, которые не владеют эстонским языком даже на уровне В1 и не изучают его, в ближайшее время не освоят его на уровне В2. Речь идет об учителях, владеющих языком на уровне В1 и занимающихся на курсах, которым осталось приложить немного усилий до достижения необходимого уровня“.

Как сказала Кристина Каллас, в настоящее время в Эстонии более 600 учителей не имеют подтвержденного владения эстонским языком на уровне В2, но она считает, что многие преподаватели, которые уже изучают эстонский язык, достигнут этого уровня в ближайшем будущем, и осенью классы не будут пустовать.

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