Юрист Марк Фейгин в эфире Delfi: Исход выборов в США решит судьбу значительных регионов мира
Во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании легкое ранение правого уха получил 45-й президент США Дональд Трамп. В эфире Delfi юрист Марк Фейгин поделился мыслями, как покушение повлияет на выборы в Америке.
После новости о покушении на Дональда Трампа стала известна личность стрелка. Им оказался 20-летний молодой человек, чьи мотивы остаются неясны. Юрист и блогер Марк Фейгин поделился первыми впечатлениями от случившегося:
„Склонен думать, что это такой вариант шутинга - террористического шутинга!“ - отметил юрист.
Он также предположил, что это был не профессионал, так как его быстро устранили, и сам он после многочисленных выстрелов, совершенных автоматической винтовкой с расстояния 130 метров, промахнулся, попав в правое ухо президента. По словам Фейгина, это одиночная история, а поведение стрелявшего было инфантильным, то есть он мог как убить президента, так и устроить стрельбу как где-то в колледже.
„Есть что-то от Марка Чепмана, который убил Джона Леннона, от Герострата, который сжег храм Артемиды, наверное, это и был идейный человек, который ненавидел Трампа, испытывая какой-то градус напряжения на этих выборах“, - сказал Фейгин.
Напряженность, возникшая на выборах и после покушения, создала ощущение противостояния двух Америк. И это стало неким предвестием чего-то крупного. Марк Фейгин привел в пример захват Капитолия, когда Трамп проиграл выборы в 2020 году. Теперь можно ожидать повторения, но не от республиканцев, а от демократов с их движением BLM, от разного рода анархических и левацких групп, а также от урбанизированной молодежи.
„История с покушением на президента или на кандидата в президенты в Америке, скажем так, при том масштабе, а там было более 50 президентов (на самом деле, 45 - прим. RusDelfi), - не такая уж редкая“, - сказал блогер.
Как выделил Фейгин, противостояние идет не только между двумя кандидатами и их кампаниями, но и между двумя разными частями Америки - двумя разными магистральными направлениями США. Одно исходит из глобального проекта с левой гуманитарной программой, которая традиционно характеризует демократов. Это эмансипация меньшинств, гендерные и миграционные вопросы. С другой стороны - традиционная консервативная Америка, которая хочет сохранить ценности отцов-основателей и не очень расположена к таким кампаниям.
„И это должно закончиться не просто победой одного из кандидатов. И точно не убийством одного из кандидатов. Нужно каким-то образом найти способ компромисса и преодоления этого жесточайшего противостояния“, - заявил Марк Фейгин.
Также он отметил, что у людей, переживших покушение, меняется сознание. В свою очередь, это означает, что оба кандидата должны смягчиться. Фейгин считает, что они должны работать на смягчение нравов, а не на антагонизм и противостояние. И шаги в этом направление должны делать как Трамп, так и Байден. Причину Фейгин изложил так: „Исход выборов в Америке - это судьба значительных регионов мира. Америка является ведущей страной не только западного ареала, но и в принципе мирового сообщества. И нужно ответственное поведение, призыв к тому, чтобы люди принимали демократию и её инструменты как должное, а не как что-то противоестественное, с чем надо бороться, берясь за оружие“.
Очевидно, что неудавшиеся покушение поднимет рейтинг Трампу. Пережив покушение, Трамп демонстрирует великую энергию, не снившуюся Байдену. По мнению Фейгина, на съезде демократов, скорее всего, Байден передаст свои полномочия нынешнему вице-президенту Камале Харрис.
„Нужно внушить, что только синергией, какой-то конвергенцией можно добиться консенсуса, и это всего только на 4 года - это не навсегда!“ - сказал юрист.
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