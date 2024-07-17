Юрист Марк Фейгин в эфире Delfi: Исход выборов в США решит судьбу значительных регионов мира

После новости о покушении на Дональда Трампа стала известна личность стрелка. Им оказался 20-летний молодой человек, чьи мотивы остаются неясны. Юрист и блогер Марк Фейгин поделился первыми впечатлениями от случившегося:

„Склонен думать, что это такой вариант шутинга - террористического шутинга!“ - отметил юрист.

Он также предположил, что это был не профессионал, так как его быстро устранили, и сам он после многочисленных выстрелов, совершенных автоматической винтовкой с расстояния 130 метров, промахнулся, попав в правое ухо президента. По словам Фейгина, это одиночная история, а поведение стрелявшего было инфантильным, то есть он мог как убить президента, так и устроить стрельбу как где-то в колледже.

„Есть что-то от Марка Чепмана, который убил Джона Леннона, от Герострата, который сжег храм Артемиды, наверное, это и был идейный человек, который ненавидел Трампа, испытывая какой-то градус напряжения на этих выборах“, - сказал Фейгин.

Напряженность, возникшая на выборах и после покушения, создала ощущение противостояния двух Америк. И это стало неким предвестием чего-то крупного. Марк Фейгин привел в пример захват Капитолия, когда Трамп проиграл выборы в 2020 году. Теперь можно ожидать повторения, но не от республиканцев, а от демократов с их движением BLM, от разного рода анархических и левацких групп, а также от урбанизированной молодежи.

„История с покушением на президента или на кандидата в президенты в Америке, скажем так, при том масштабе, а там было более 50 президентов (на самом деле, 45 - прим. RusDelfi), - не такая уж редкая“, - сказал блогер.