Нарвский „Транс“ усилился бразильским защитником. „Обязательно изучу получше историю Нарвы и культуру страны“

Сантос начал свою карьеру в молодежной системе бразильского клуба „Интернасьонал“, откуда в 2017 году переехал в Европу и присоединился к украинскому „Мариуполю“, где в основном выступал за молодежную команду. Затем постоянную практику стал получать в грузинском клубе „Дила“, после чего провел несколько сезонов в канадском клубе „Галифакс Уондерерс“. Последние полтора года он выступал за мальтийские клубы „Хибернианс“ и „Айнсилем“.

В интервью клубной пресс-службе Сантос поделился своими впечатлениями о Нарве: „Как раз вчера мне удалось погулять по городу. Очень приятные и фантастические люди вокруг. В связке с английским и русским языком я достаточно свободно себя чувствую не только на тренировках, но и на улицах города, в магазинах. Все готовы прийти мне на помощь, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я пока не был на набережной, мы проезжали то место с двумя крепостями на машине, но я обязательно найду время, чтобы погулять там. Также обязательно изучу получше историю вашего города и культуру страны, мне это действительно очень интересно“.