В Ласнамяэ грузовик сбил 13-летнего мальчика, в столкновении двух авто пострадала семилетняя девочка

Во вторник, 16 июля, в 10:44 произошла авария возле Пунане, 43/2 в Таллинне, где 13-летний мальчик на велосипеде пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и получил удар от грузового автомобиля Ford Transit, которым управлял 22-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13:55 произошла авария возле Лехе, 22 в Тарту, где 43-летний мужчина на мотоцикле Yamaha MT-07 при повороте налево не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 14:49 произошла авария в деревне Папсааре в Пярну, где 49-летняя женщина выезжала на легковом автомобиле Toyota Corolla с автозаправки Olerex и столкнулась с легковым автомобилем Jaguar I-Pace, которым управляла 41-летняя женщина. Находившуюся в Jaguar семилетнюю девочку доставили в больницу.

В 20:35 произошла авария возле Кирику теэ, 14 в деревне Харкуярве в Харьюмаа, где 65-летний мужчина на велосипеде врезался в столб. Велосипедиста доставили в больницу.

В 23:04 произошла авария на остановке Lennusadama в Таллинне, где 34-летняя женщина потеряла равновесие во время езды на электросамокате Bolt и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 21:46 произошла авария возле автобусной остановки Ныо в деревне Ныо в волости Ныо в Тартумаа, где 14-летний мальчик ехал на электросамокате, но не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Самокатчика доставили в больницу.

В 21:51 произошла авария возле Козе теэ, 94 в Таллинне, где 39-летний мужчина съезжал на велосипеде с горки и упал. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

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