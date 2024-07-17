Охрана Трампа была усилена за несколько недель до покушения из-за угрозы со стороны Ирана

Как передали во вторник американские телекомпании CNN и CBS, их анонимные собеседники сообщили им, что американская разведка в июне получила информацию о том, что иранцы готовят убийство Трампа, и Секретная служба усилила охрану экс-президента и кандидата в президенты США дополнительными телохранителями, специалистами по борьбе со снайперами и техникой.

Тем непонятнее, однако, почему под носом у этой усиленной охраны в субботу на крышу здания в 130 метрах от выступавшего на митинге Трампа пробрался 20-летний Томас Мэтью Крукс с винтовкой в руках.

Русская служба Би-би-си отмечает, что информации о какой-либо связи покушения Крукса с планами иранцев у американских спецслужб нет.

Тегеран угрожал Трампу, а также, например, Майку Помпео, служившему при нем госсекретарем, из-за ликвидации генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецподразделением „Аль-Кудс“ в составе Корпуса стражей Исламской революции. Сулеймани был убит ударом с дрона в Багдаде в январе 2020 года.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон говорит, что сотрудники спецслужб уже несколько лет отслеживают угрозы со стороны Ирана в адрес членов администрации Трампа.

„Эти угрозы связаны с желанием Ирана отомстить за убийство Сулеймани. Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности первостепенной важности“, — сказала Уотсон.

Представительство Ирана при ООН назвало сообщения CNN и CBS бездоказательными и злонамеренными, заявив при этом, что Дональд Трамп с точки зрения Ирана — преступник, который должен быть наказан судом.

Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщения о подготовке Ираном покушения на Трампа, сказав лишь, что Секретная служба и другие спецслужбы постоянно получают информацию о потенциальных угрозах и предпринимают соответствующие действия.