Правда ли, что на этих фото и видео запечатлён Томас Мэттью Крукс — человек, стрелявший в Трампа?

Примерно через два часа он же выложил и ставшее вирусным видео.

Как выяснили фактчекеры из проекта Lead Stories, первым фотографию мужчины в синей футболке со спины опубликовал в соцсети X пользователь @jewgazing 13 июля 2024 года в 22:32 по североамериканскому восточному времени (14 июля 2024 года в 05:32 по московскому). Пост сопровождался подписью: „Срочно: стрелявший в Трампа идентифицирован“.

Между двумя людьми заметны различия в форме носа, бровей, ушей и подбородка. Отличается даже комплекция — идентифицированный Крукс куда более худощав.

Позднее, когда имя нападавшего уже было названо, СМИ разыскали школьные фотографии и видео Крукса.

Вечером 13 июля, ещё до официального сообщения ФБР о личности стрелка, интернет-пользователи начали публиковать его фотографию. Вероятно, она была сделана незадолго до покушения на Трампа.

Вскоре СМИ, Telegram-каналы и рядовые интернет-пользователи распространили фотографию, как утверждалось, убитого стрелка и видеообращение, которое он якобы записал перед нападением. „Меня зовут Томас Мэттью Крукс, я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа, и знаете что, вы взяли не того парня“, — говорит мужчина в ролике.

13 июля 2024 года Дональд Трамп — экс-президент США и кандидат от республиканцев на грядущих в ноябре выборах — выступал на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В ходе мероприятия неизвестный открыл стрельбу по сцене, где находился политик. Один человек погиб, двое были госпитализированы в критическом состоянии, Трампа легко ранило в ухо. Нападавшего ликвидировали агенты Секретной службы — как установило ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, житель расположенного в том же штате города Бетел-Парк.

На момент написания этого разбора обе публикации недоступны стороннему пользователю, но, благодаря архивной копии профиля, можно восстановить последовательность событий.

Вскоре после того, как фото предполагаемого стрелка в серой футболке начало расходиться по X, один из пользователей соцсети опубликовал снимок с подписью: „Разумеется, стрелок был бета-самцом. Не удивлён“. Пост прокомментировал другой блогер, написав: „Бро, это фотография @jewgazing“. В свою очередь, сам @jewgazing отреагировал на этот твит словами: „Мне стоит удалить все мои селфи как можно быстрее…“

Однако после ещё одного намёка в свой адрес блогер, судя по всему, решил пошутить и выложил фото и видео, впоследствии ставшие вирусными. На снимке видно, что @jewgazing пытается повторить ракурс и выражение лица стрелка с уже разошедшегося по X снимка. Для создания дополнительного эффекта он опубликовал скриншот страницы интернет-магазина, где продавалась такая же футболка, что у Крукса. „Планирую кое-что весёленькое“, — добавил к картинке @jewgazing.

После того как его фото и видео разошлись по соцсетям, @jewgazing ретвитнул несколько записей, где его изображение использовалось как портрет Крукса. Пользователь соцсети разбавлял репосты шутливыми комментариями вроде „Не лучший день для чуваков с длинными светлыми волосами“. Однако затем @jewgazing сделал аккаунт закрытым.

О том, что это именно его личные видео и фото, говорит скриншот другого его снимка.

Таким образом, на разошедшихся по Сети фото и видео изображён не Томас Мэттью Крукс, который 13 июля стрелял в Дональда Трампа, а пользователь соцсети X с юзернеймом @jewgazing. Судя по всему, он решил пошутить на тему своей схожести с Круксом, которую усмотрели другие пользователи платформы, но не ожидал, что его публикации станут вирусными.

Итог: Неправда