„Боец с девятью жизнями“. Что известно о Мохаммеде Дейфе - главе военного крыла ХАМАС и одном из организаторов нападения на Израиль?

Освободившись из тюрьмы, Дейф свел разрозненные „Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам“ в единое военное формирование, став (наряду с лидерами нескольких бригад) одним из его основателей.

За время заключения Дейф договорился с Закарией Аль-Шорбаги и Салахом Шехаде о создании отдельной от ХАМАС группировки с целью захвата израильских солдат — тех самых „Бригад Аль-Кассам“.

Когда в 1987 году было объявлено о создании ХАМАС, Дейф одним из первых вступил в его ряды. В 1989-м его арестовали израильские власти, он провел за решеткой больше года.

Диплом бакалавра Дейф получил, отучившись в Исламском университете Газы. В студенческие годы он был известен любовью к актерскому мастерству (и театру в целом) и даже сформировал там сценическую труппу.

Палестинцы называют его „мозгом“ ХАМАС, израильтянам он известен как „Глашатай смерти“ или „Боец с девятью жизнями“.

Настоящее имя Дейфа — Мохаммед Диаб аль-Масри (также известный как Абу Халед или Аль-Дейф). Он возглавляет военизированное крыло ХАМАС, бригады „Изз ад-Дин аль-Кассам“.

В них говорится, что Дейф родился в лагере беженцев в Хан-Юнисе в Газе в 1965 году, когда территория была оккупирована Египтом.

Многое из того, что мы знаем о Дейфе, почерпнуто из сообщений израильских и палестинских СМИ.

Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа - после того, как сбежал из тюрьмы и пережил по меньшей мере семь покушений.

Израильские спецслужбы уже не впервые пытаются устранить Дейфа, который считается исключительно важной фигурой в руководстве ХАМАС.

Официальный представитель ХАМАС заявил в воскресенье, что Дейф был „в порядке и непосредственно наблюдал за операциями“. Два израильских чиновника сказали Блинкену, что „у них пока нет уверенности“ в судьбе Дейфа.

Израильские военные заявили, что жертвами бомбардировки стали два человека — глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф и его близкий соратник Рафа Салама. По словам военных, Салама был убит.

В последние дни израильские военные нанесли несколько ударов, в том числе по лагерю беженцев и нескольким школам под управлением ООН , где укрывались гражданские лица.

Как лидеру, Дейфу приписывают разработку фирменного оружия ХАМАС — ракеты „Кассам“ — и туннелей под Газой, по которым боевики ХАМАС проникали на израильскую территорию в обход блокпостов. Считается, что именно в этих туннелях Дейф проводит большую часть времени, скрываясь от израильских военных и руководя операциями ХАМАС.

Однако наиболее серьезное обвинение против него — разработка плана и непосредственное руководство серией „операций возмездия“ в ответ на убийство Яхьи Айяша, изготовившего бомбы для терактов в начале 1996 года (при взрывах автобусов тогда погибло около 50 израильтян), а также участие в захвате и убийстве в середине 1990-х годов трех израильских солдат.

В 2000 израильским властям удалось его задержать и вновь заключить в тюрьму, но Дейф умудрился бежать в начале так называемой Второй интифады и с тех пор о нем почти ничего не известно наверняка: следов за собой он старается не оставлять.

Существуют лишь три известных израильтянам изображения Дейфа: одно фото было сделано много лет назад, когда он был еще очень молод, на другом его лицо скрывает маска, на третьем — и вовсе видна одна его тень.

„Он считается особенно жестким представителем ХАМАС“, — говорит аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мэтью Левитт, бывший советник по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США.

По его словам, Дейф был близок к некоторым из наиболее воинственных командиров ХАМАС, в частности, к Яхье Айяшу, и считался его протеже. Обвинения в терактах повысили его ранг в организации.

В 2002 году он возглавил военное крыло ХАМАС после убийства его основателя Салаха Шехада, напоминает Русская служба Би-би-си.

Самым серьезным из многочисленных покушений на его жизнь была попытка убийства в 2002 году: Дейф чудом остался жив, но в результате ранения потерял один глаз.

По данным израильских властей, в результате других покушений он лишился еще ноги и руки, а также с трудом разговаривает.